В Курской области задерживают переодетых в форму ВС РФ боевиков ВСУ — ТАСС

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Переодетых в форму ВС РФ боевиков ВСУ задерживают в Курской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителей силовых ведомств. Собеседник журналистов уточнил, что помощь российским военнослужащим в выявлении неприятеля оказывают местные жители.
Украина вторглась в Курскую область в августе прошлого года. В минувшую среду, 12 марта, президент России Владимир Путин говорил о том, что курский регион должен быть освобожден от противника в ближайшее время. Глава государства выразил уверенность в том, что все боевые задачи будут выполнены.
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Никита Кротов