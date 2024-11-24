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Киевский режим может разместить боевиков ВСУ на территории европейских государств, пишет в своем материале для The Sunday Times журналист Марк Урбан.
Автор считает, что Россия хочет, чтобы у Киева была небольшая численность войск, а их контакты с НАТО были ограничены. На Западе рассматривают, как можно реализовать данное требование.
В качестве возможного пути упоминается «разрешение украинским войскам базироваться в большом количестве в странах НАТО, чтобы они, строго говоря, не были частью развернутых сил своей страны». Во втором варианте предполагается размещение на территории Украины вооружений Запада, чтобы провести быстрое развертывание на случай нового противостояния.
Ранее на Украине призвали мобилизовать людей насильно.
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В качестве возможного пути упоминается «разрешение украинским войскам базироваться в большом количестве в странах НАТО, чтобы они, строго говоря, не были частью развернутых сил своей страны». Во втором варианте предполагается размещение на территории Украины вооружений Запада, чтобы провести быстрое развертывание на случай нового противостояния.
Ранее на Украине призвали мобилизовать людей насильно.
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Никита Кротов