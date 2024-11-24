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Боевиков ВСУ могут разместить в Европе

The Sunday Times: Киев может разместить боевиков ВСУ в европейских странах
Фото: istockphoto/Iryna Imago

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Киевский режим может разместить боевиков ВСУ на территории европейских государств, пишет в своем материале для The Sunday Times журналист Марк Урбан.
Автор считает, что Россия хочет, чтобы у Киева была небольшая численность войск, а их контакты с НАТО были ограничены. На Западе рассматривают, как можно реализовать данное требование.

В качестве возможного пути упоминается «разрешение украинским войскам базироваться в большом количестве в странах НАТО, чтобы они, строго говоря, не были частью развернутых сил своей страны». Во втором варианте предполагается размещение на территории Украины вооружений Запада, чтобы провести быстрое развертывание на случай нового противостояния.



Ранее на Украине призвали мобилизовать людей насильно.

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Депутат Киевсовета Михайлова призвала к принудительной мобилизации украинцев
24 ноября 2024, 18:52

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

К принудительной мобилизации украинцев призвала депутат Киевского горсовета Алина Михайлова в беседе с ТСН.
«На самом деле в этой стране должны быть бусифицированы абсолютно все <...>. Потому что кто-то считает, что может заплатить $5-10 тыс. и получить отсрочку от армии. Или выехать. Или переплыть Тису. Всех — на фронт», — прокомментировала Михайлова, рассмеявшись.
Собеседница раскритиковала высмеивающих подобные методы мобилизации. Кроме того, Михайлова еле сдержала смех, когда говорила о погибших, пытавшихся покинуть Украину вплавь. По данным погранслужбы республики, с февраля 2022 года погибло больше 40 человек в попытках переплыть реку Тису на границе с Румынией.

Мобилизация на Украине постоянно ужесточается, людей хватают прямо на улицах, во время работы или проведения мероприятий.

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Посол рассказал, как Турция помогла Украине
Посол Украины заявил, что Турция помогла Киеву закрытием проливов
24 ноября 2024, 18:03

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей стало «одним из ключевых этапов обороны Украины». Об этом сообщает «Укринформ».
Посол отметил, что это не позволило РФ использовать преимущество над ВМС Украины на море для продвижения в зоне спецоперации, а также взять под контроль Одессу и Николаев. По словам дипломата, Турция после начала боевых действий «стала серьезным транспортным узлом».

Напомним, Анкара закрыла проливы в Черном море для военных кораблей всех стран в марте 2022 года после начала СВО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Нацполиция Украины сообщила о диверсиях против сотрудников
24 ноября 2024, 17:22

Фото: istockphoto/Mindaugas Dulinskas

Серию диверсий против полицейских зафиксировали на Украине, пишет «Украинская правда», ссылаясь на силовиков. Соответствующая запись есть в Telegram-канале издания.
«Взрывчатка и «растяжки»: полиция фиксирует диверсии против сотрудников», — гласит публикация.
Авторы «Украинской правды» отметили, что недавно в Киеве произошли три диверсии. Есть случаи с ложными вызовами полицейских в квартиру, на входной двери которой была «растяжка». Кроме того, журналисты упоминают дистанционно управляемые взрывные устройства.

По утверждению издания, в произошедшем обвиняют якобы завербованных российскими силовиками местных, однако доказательств нет.

Ранее сообщалось, что в одном из отелей Киева произошла драка со стрельбой.

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Зарубин опубликовал видео с Путиным после его заявления
Зарубин опубликовал кадры с Путиным после его заявления об «Орешнике»
24 ноября 2024, 17:05

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Журналист Павел Зарубин показал видео после заявления президента России Владимира Путина об испытании ракеты «Орешник». Запись есть в Telegram-канале соведущего программы «Москва. Кремль. Путин».
На кадрах видно окончание обращения к россиянам, а также фрагмент, когда российский лидер встает из-за стола.

В минувший четверг, 21 ноября, глава государства обратился к россиянам, заявив, что противник нанес удар по военным объектам страны дальнобойными ракетами ATACMS производства США и Storm shadow Великобритании. Удары со стороны Украины пришлись на Брянскую и Курскую области.

Президент подчеркнул, что «ответ всегда будет» и отметил, что региональный украинский конфликт приобрел черты глобального.

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#видео
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В Кремле раскрыли подробности о применении «Орешника»
Пресс-секретарь Песков: о скором применении «Орешника» знал узкий круг
24 ноября 2024, 17:01

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Про боевое испытание российской ракеты «Орешник» был в курсе только узкий круг, рассказал в беседе журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Разработка новейших видов вооружений, тем более в такой геополитической ситуации, — это абсолютно засекреченный процесс», — сказал он.
Песков добавил, что он и сам до последнего момента не знал о планах использовать ракету, пока об этом не узнала вся страна.

Россия ударила по Украине «Орешником» 21 ноября в ответ на удары со стороны Киева по российским военным объектам в Курской и Брянской областях. Как отмечал президент Владимир Путин, противник использовал американские ATACMS и британские Storm Shadow.

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В Британии заявили о готовности сторонников Трампа отдать Украину под контроль РФ
The Guardian: в команде Трампа есть согласные с условиями Путина по Украине
24 ноября 2024, 16:14

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

В окружении избранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые согласны передать Украину под контроль России. Об этом информирует The Guardian.
Согласно информации газеты, РФ «всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля». Уточняется, что в окружении республиканского политика есть люди, которые могут согласиться на этот шаг, в особенности, если Москва разорвет военные отношения с Пекином.

Однако, по мнению автора материала, Россия вряд ли откажется от стратегического партнерства с КНР в пользу «непредсказуемой Америки».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Киеву предрекли изменения в помощи Запада после применения ракет «Орешник»
Аналитик Глазунов предрек изменения в помощи Запада Украине после «Орешника»
24 ноября 2024, 16:10

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Запад может изменить помощь Украине на фоне применения российского «Орешника». Свое мнение «Ленте.ру» на этот счет высказал военный аналитик Олег Глазунов. Эксперт считает, что США и Евросоюз не хотят вкладываться в заведомо проигрышный проект.
«Их задача — просто нанести как можно больший урон и Украине, и нам, чтобы Украина не смогла быть независимым государством и чтобы мы урон понесли. Так они уже давно понимают, что Украина проиграла, поэтому удар «Орешником» подтвердил, что шансов победить у Украины нет вообще. В этом случае, скорее всего, помощь Евросоюза и США будет уже не такой большой, как раньше», — высказался собеседник.
Политолог резюмировал, Россия превосходит Украину и Евросоюз как в военном, так и в техническом плане. Кроме того, есть превосходство и над США в отдельных видах техобеспечения.

В минувший четверг, 21 ноября, Россия ударила по Украине баллистической ракетой «Орешник» в ответ на атаки со стороны боевиков ВСУ по российским военным объектам в Брянской и Курской областях ракетами ATACMS США и Storm shadow Великобритании.

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Бойцы «Севера» уничтожили танк ВСУ под Харьковом — видео
МО: ВС РФ с помощью FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в Харьковской области
24 ноября 2024, 16:09

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Российские бойцы уничтожили танк боевиков ВСУ при помощи FPV-дронов под Харьковом. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
«В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили танк ВСУ в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк противника. В результате прямых попаданий FPV-дронов танк боевиков ВСУ был уничтожен», — добавили в оборонном ведомстве.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина. Глава государства отмечал, что киевский режим занимался геноцидом мирных граждан Донбасса на протяжении восьми лет. Российские власти также подчеркивали, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального.

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#видео
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Стало известно, когда США хотели пригласить Украину в НАТО
Bloomberg: Байден хотел пригласить Украину в НАТО после победы Трампа
24 ноября 2024, 15:39

Фото: сайт НАТО

Действующий хозяин Белого дома Джо Байден рассматривал публичное приглашение Украины в альянс НАТО после победы республиканца Дональда Трампа на выборах, пишет агентство Bloomberg.
«Администрация Байдена также рассматривала возможность публичного призыва к официальному приглашению [Киева] в НАТО, но решила этого не делать, учитывая малую вероятность успеха [этого призыва] в краткосрочной перспективе», — сказано в публикации.

Дональд Трамп победил на выборах 5 ноября. Одним из его обещаний было прекратить конфликт на Украине «за сутки». Эксперты предполагают, что переговоры России с Украиной могут пройти уже 21 января, то есть на следующий день после инаугурации Трампа.

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