Минобороны РФ: еще 307 военных вернулись из украинского плена в ходе обмена

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Сегодня, 24 мая, между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными, о котором стороны ранее договорились в Стамбуле. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.В настоящее время бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь. После этого их доставят в медицинские учреждения Минобороны РФ для дальнейшего лечения и реабилитации.
«Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен», — добавили в ведомстве.Перед этим сообщалось о первом этапе обмена, в ходе которого 270 военнослужащих и 120 гражданских возвращены в Россию.
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Лидия Пономарева