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Взятие населенного пункта Шевченко в Донбассе поможет освободить Красноармейск, заявил телеканалу «Россия 24» глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Мы видим, что очень активные боевые действия, которые сейчас наблюдаются в последние дни, в Шевченко, я вам скажу, это имеет очень серьезное значение в плане освобождения самого города Красноармейска и выхода на другой оперативный простор», — сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что бойцы ВС РФ постоянно улучшают ситуацию, выбивая противника, а также перерезая пути снабжения.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что на Украине высказались о спецоперации.
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Никита Кротов