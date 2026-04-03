Бойцы СВО потребовали признать Дудя* экстремистом после интервью с лидером РДК**
Российские военные требуют признать Юрия Дудя* террористом и экстремистом после интервью с лидером РДК** Денисом Капустиным***. Бойцы заявили: выкладывать ролики с тем, кто убивал мирных жителей России, подло и низко. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Военнослужащие, которые находятся в зоне СВО, связались с SHOT и сообщили, что уехавший из России блогер перешёл все границы. Их возмутило видео Дудя*, в котором террорист Капустин*** откровенно рассказывает об убийстве двух человек во время нападения на Брянскую область. Тогда боевики РДК** расстреляли гражданский автомобиль.
В интервью глава РДК** много рассуждал о «правых» движениях и футбольных фанатах. В его словах прослеживалась явная симпатия к нацистской идеологии. В России Капустина*** заочно приговорили к двум пожизненным срокам по обвинениям в государственной измене и терроризме.
Место записи интервью организаторы скрывали, но по некоторым атрибутам можно предположить, что это Молдавия.
**Организация, признанная террористической и запрещённая на территории Российской Федерации.