Бойцы СВО потребовали признать Дудя* экстремистом после интервью с лидером РДК**

Российские военные требуют признать Юрия Дудя* террористом и экстремистом после интервью с лидером РДК** Денисом Капустиным***. Бойцы заявили: выкладывать ролики с тем, кто убивал мирных жителей России, подло и низко. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Военнослужащие, которые находятся в зоне СВО, связались с SHOT и сообщили, что уехавший из России блогер перешёл все границы. Их возмутило видео Дудя*, в котором террорист Капустин*** откровенно рассказывает об убийстве двух человек во время нападения на Брянскую область. Тогда боевики РДК** расстреляли гражданский автомобиль.

В интервью глава РДК** много рассуждал о «правых» движениях и футбольных фанатах. В его словах прослеживалась явная симпатия к нацистской идеологии. В России Капустина*** заочно приговорили к двум пожизненным срокам по обвинениям в государственной измене и терроризме.

Место записи интервью организаторы скрывали, но по некоторым атрибутам можно предположить, что это Молдавия.

Читайте также:

**Организация, признанная террористической и запрещённая на территории Российской Федерации.
***Включен в перечень террористов и экстремистов.
Ольга Щелокова

