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В последние недели ситуация на фронте продолжает оставаться напряжённой, и Вооружённые силы Российской Федерации активизируют свои действия в ответ на текущие вызовы. Нанесение ударов по позициям ВСУ свидетельствует о стремлении расширить зону контроля и усилить давление на противника. В результате этих операций отмечаются значительные достижения, включая освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и укрепление стратегических позиций.
О текущих событиях в приграничных российских регионах и на фронтовой линии читайте в материале «Радио 1».
По данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночное время средствами противовоздушной обороны было уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами России. Сообщается, что в небе над Орловской областью были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов. В Белгородской и Курской областях также были уничтожены по четыре дрона. В Липецкой области сбили три беспилотника. Ещё по два дрона были сбиты над Тульской и Воронежской областями. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Российские войска продолжают наступление на юг от Свердликово и Николаево-Дарьино, продвигаясь к поселку Новенькому. Активную поддержку в этом направлении оказывает авиация. Украинские силы активно защищают эти позиции и усиливают оборону на севере Басовки, поскольку потеря этих территорий может угрожать основным маршрутам снабжения ВСУ.
На другом направлении российские силы ведут наступление вдоль линии Лебедевка – Казачья Локня, где бои уже идут внутри села. В сети появилась информация, что российские части уже контролируют значительную часть Лебедевки.
В Погребках продолжаются упорные столкновения, однако о продвижении сил пока нет сведений. На восточном фланге украинские войска удерживают позиции в районах Малой Локни и Черкасского Поречного. ВС РФ продолжают вести наступательные действия и продвигаться в лесных зонах, расположенных рядом с населённым пунктом Куриловка. Кроме того, российские штурмовые группы атакуют позиции противника на западном берегу реки Псёл, к западу от Куриловки.
В районе села Успеновки продолжаются интенсивные столкновения. После незначительной паузы российские военные возобновили наступательные действия около населенного пункта Удачный. Украинские военные пытались перебросить резервы и провести контратаки, но все их действия не увенчались успехом. Российские военные сохранили свои позиции на южных подступах к Покровску, а также в населённых пунктах Песчаное, Удачное и Котлино. В последнем российские подразделения контролируют ключевые высоты, что ограничивает маневренные возможности ВСУ.
В Лысовке усилилась активность: российские военные укрепились на южной окраине населённого пункта и постепенно оттесняют украинские войска с северной части. На восточном фланге, в районе Покровска, действуют штурмовые группы в Тарасовке. Противник усиливает своё присутствие в Новой Полтавке и Зелёном Поле, реагируя на активные действия российских сил, которые движутся на северо-восток от Зелёного Поля в сторону Александрополя.
Если российская армия начнёт продвижение от Торецка, это может привести к окружению украинских войск, находящихся к северу от Новокалиново и Новобахмутовки. Чтобы избежать этого сценария, ВСУ может потребоваться срочный отход к Константиновке.
На Угледарском направлении ВС РФ активно продвигаются вдоль берегов реки Мокрые Ялы, что вынуждает противника перебрасывать свои резервы для защиты позиций в районе Богатыря и Константинополя. С опорой на недавно освобождённое село Новоочереватое, российские военные атакуют населённые пункты Скудное и Днепроэнергия, постепенно приближаясь к поселку Комар.
Контроль над этим населенным пунктом создаст условия для окружения вражеских сил в Богатыре и позволит российским войскам выйти на юго-восток Днепропетровской области, обходя основные укрепления ВСУ в Запорожье.
Российские войска ведут активные действия для создания окружения противника в этом районе. Наступление продолжается от Синьковки в южном направлении к Кучеровке и вдоль реки Оскол в районе Глушковки. На северном участке фронта ВС РФ захватили село Тополи. Формирование "полукотла" может стать ключевым моментом для изменения ситуации в свою пользу на данном направлении.
Подразделения российской армии взяли под контроль ключевой опорный пункт в северо-западной части мелового карьера, который был главным укреплением для украинских военных в районе Белогоровки. Благодаря этому успеху оборона ВСУ существенно ослабла, что облегчило задачу российских вооружённых сил по освобождению этого населённого пункта.
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Ночная атака беспилотников
По данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночное время средствами противовоздушной обороны было уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами России. Сообщается, что в небе над Орловской областью были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов. В Белгородской и Курской областях также были уничтожены по четыре дрона. В Липецкой области сбили три беспилотника. Ещё по два дрона были сбиты над Тульской и Воронежской областями. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Курская область
Российские войска продолжают наступление на юг от Свердликово и Николаево-Дарьино, продвигаясь к поселку Новенькому. Активную поддержку в этом направлении оказывает авиация. Украинские силы активно защищают эти позиции и усиливают оборону на севере Басовки, поскольку потеря этих территорий может угрожать основным маршрутам снабжения ВСУ.
На другом направлении российские силы ведут наступление вдоль линии Лебедевка – Казачья Локня, где бои уже идут внутри села. В сети появилась информация, что российские части уже контролируют значительную часть Лебедевки.
В Погребках продолжаются упорные столкновения, однако о продвижении сил пока нет сведений. На восточном фланге украинские войска удерживают позиции в районах Малой Локни и Черкасского Поречного. ВС РФ продолжают вести наступательные действия и продвигаться в лесных зонах, расположенных рядом с населённым пунктом Куриловка. Кроме того, российские штурмовые группы атакуют позиции противника на западном берегу реки Псёл, к западу от Куриловки.
Покровское направление
В районе села Успеновки продолжаются интенсивные столкновения. После незначительной паузы российские военные возобновили наступательные действия около населенного пункта Удачный. Украинские военные пытались перебросить резервы и провести контратаки, но все их действия не увенчались успехом. Российские военные сохранили свои позиции на южных подступах к Покровску, а также в населённых пунктах Песчаное, Удачное и Котлино. В последнем российские подразделения контролируют ключевые высоты, что ограничивает маневренные возможности ВСУ.
В Лысовке усилилась активность: российские военные укрепились на южной окраине населённого пункта и постепенно оттесняют украинские войска с северной части. На восточном фланге, в районе Покровска, действуют штурмовые группы в Тарасовке. Противник усиливает своё присутствие в Новой Полтавке и Зелёном Поле, реагируя на активные действия российских сил, которые движутся на северо-восток от Зелёного Поля в сторону Александрополя.
Если российская армия начнёт продвижение от Торецка, это может привести к окружению украинских войск, находящихся к северу от Новокалиново и Новобахмутовки. Чтобы избежать этого сценария, ВСУ может потребоваться срочный отход к Константиновке.
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Угледарское направление
На Угледарском направлении ВС РФ активно продвигаются вдоль берегов реки Мокрые Ялы, что вынуждает противника перебрасывать свои резервы для защиты позиций в районе Богатыря и Константинополя. С опорой на недавно освобождённое село Новоочереватое, российские военные атакуют населённые пункты Скудное и Днепроэнергия, постепенно приближаясь к поселку Комар.
Контроль над этим населенным пунктом создаст условия для окружения вражеских сил в Богатыре и позволит российским войскам выйти на юго-восток Днепропетровской области, обходя основные укрепления ВСУ в Запорожье.
Купянское направление
Российские войска ведут активные действия для создания окружения противника в этом районе. Наступление продолжается от Синьковки в южном направлении к Кучеровке и вдоль реки Оскол в районе Глушковки. На северном участке фронта ВС РФ захватили село Тополи. Формирование "полукотла" может стать ключевым моментом для изменения ситуации в свою пользу на данном направлении.
Северское направление
Подразделения российской армии взяли под контроль ключевой опорный пункт в северо-западной части мелового карьера, который был главным укреплением для украинских военных в районе Белогоровки. Благодаря этому успеху оборона ВСУ существенно ослабла, что облегчило задачу российских вооружённых сил по освобождению этого населённого пункта.
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Елена Генералова