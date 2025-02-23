В последние недели ситуация на фронте продолжает оставаться напряжённой, и Вооружённые силы Российской Федерации активизируют свои действия в ответ на текущие вызовы. Нанесение ударов по позициям ВСУ свидетельствует о стремлении расширить зону контроля и усилить давление на противника. В результате этих операций отмечаются значительные достижения, включая освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и укрепление стратегических позиций.