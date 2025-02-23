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Формирование «полукотла» на Купянском направлении, освобождение села Тополи: последние новости СВО на 23 февраля

Фото: iStock/bruev

Фото: iStock/bruev

В последние недели ситуация на фронте продолжает оставаться напряжённой, и Вооружённые силы Российской Федерации активизируют свои действия в ответ на текущие вызовы. Нанесение ударов по позициям ВСУ свидетельствует о стремлении расширить зону контроля и усилить давление на противника. В результате этих операций отмечаются значительные достижения, включая освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и укрепление стратегических позиций.
О текущих событиях в приграничных российских регионах и на фронтовой линии читайте в материале «Радио 1».


Ночная атака беспилотников


По данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночное время средствами противовоздушной обороны было уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами России. Сообщается, что в небе над Орловской областью были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов. В Белгородской и Курской областях также были уничтожены по четыре дрона. В Липецкой области сбили три беспилотника. Ещё по два дрона были сбиты над Тульской и Воронежской областями. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Курская область


Российские войска продолжают наступление на юг от Свердликово и Николаево-Дарьино, продвигаясь к поселку Новенькому. Активную поддержку в этом направлении оказывает авиация. Украинские силы активно защищают эти позиции и усиливают оборону на севере Басовки, поскольку потеря этих территорий может угрожать основным маршрутам снабжения ВСУ.

На другом направлении российские силы ведут наступление вдоль линии Лебедевка – Казачья Локня, где бои уже идут внутри села. В сети появилась информация, что российские части уже контролируют значительную часть Лебедевки.

В Погребках продолжаются упорные столкновения, однако о продвижении сил пока нет сведений. На восточном фланге украинские войска удерживают позиции в районах Малой Локни и Черкасского Поречного. ВС РФ продолжают вести наступательные действия и продвигаться в лесных зонах, расположенных рядом с населённым пунктом Куриловка. Кроме того, российские штурмовые группы атакуют позиции противника на западном берегу реки Псёл, к западу от Куриловки.

Покровское направление


В районе села Успеновки продолжаются интенсивные столкновения. После незначительной паузы российские военные возобновили наступательные действия около населенного пункта Удачный. Украинские военные пытались перебросить резервы и провести контратаки, но все их действия не увенчались успехом. Российские военные сохранили свои позиции на южных подступах к Покровску, а также в населённых пунктах Песчаное, Удачное и Котлино. В последнем российские подразделения контролируют ключевые высоты, что ограничивает маневренные возможности ВСУ.

В Лысовке усилилась активность: российские военные укрепились на южной окраине населённого пункта и постепенно оттесняют украинские войска с северной части. На восточном фланге, в районе Покровска, действуют штурмовые группы в Тарасовке. Противник усиливает своё присутствие в Новой Полтавке и Зелёном Поле, реагируя на активные действия российских сил, которые движутся на северо-восток от Зелёного Поля в сторону Александрополя.

Если российская армия начнёт продвижение от Торецка, это может привести к окружению украинских войск, находящихся к северу от Новокалиново и Новобахмутовки. Чтобы избежать этого сценария, ВСУ может потребоваться срочный отход к Константиновке.

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Угледарское направление


На Угледарском направлении ВС РФ активно продвигаются вдоль берегов реки Мокрые Ялы, что вынуждает противника перебрасывать свои резервы для защиты позиций в районе Богатыря и Константинополя. С опорой на недавно освобождённое село Новоочереватое, российские военные атакуют населённые пункты Скудное и Днепроэнергия, постепенно приближаясь к поселку Комар.

Контроль над этим населенным пунктом создаст условия для окружения вражеских сил в Богатыре и позволит российским войскам выйти на юго-восток Днепропетровской области, обходя основные укрепления ВСУ в Запорожье.

Купянское направление


Российские войска ведут активные действия для создания окружения противника в этом районе. Наступление продолжается от Синьковки в южном направлении к Кучеровке и вдоль реки Оскол в районе Глушковки. На северном участке фронта ВС РФ захватили село Тополи. Формирование "полукотла" может стать ключевым моментом для изменения ситуации в свою пользу на данном направлении.

Северское направление


Подразделения российской армии взяли под контроль ключевой опорный пункт в северо-западной части мелового карьера, который был главным укреплением для украинских военных в районе Белогоровки. Благодаря этому успеху оборона ВСУ существенно ослабла, что облегчило задачу российских вооружённых сил по освобождению этого населённого пункта.


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Володин: испытания показали, что есть те, кто испугался за себя и бросил Россию
23 февраля 2025, 10:18

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

День защитника Отечества является особенным днем для России, и отмечать его могут те, кто остался в стране в трудный момент. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Володин поздравил с праздником всех, кто исполняет воинский долг в ходе СВО. Спикер Госдумы подчеркнул, что сегодня изменился подход к празднованию 23 февраля. Ранее в этот день поздравляли всех мужчин, но время позволило переосмыслить это, отметил он.

Володин добавил, что вызовы, которые проходила РФ, продемонстрировали, что есть те, кто испугался за себя и бросил страну в трудный момент. Сегодняшний праздник не для них, заключил политик. ​

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Российский командир дивизиона отразил обстрел объекта с комиссией МАГАТЭ
ТАСС: командир «Панцирь-С» спас комиссию МАГАТЭ от Storm Shadow и HIMARS
23 февраля 2025, 09:49

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир дивизиона зенитного ракетно-пушечного комплекса системы «Панцирь-С» спас специалистов комиссии МАГАТЭ от удара ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.
Военному по имени Анатолий удалось защитить специалистов МАГАТЭ, которые находись на объекте, попавшем под обстрел украинских боевиков. Противник применил системы реактивного залпового огня западного производства HIMARS и Storm Shadow.

Уточняется, что под командованием бойца ВС РФ все атаки удалось отразить. За профессионализм военнослужащего удостоили Ордена Мужества.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Медведев заявил, что враг России будет уничтожен
Медведев: враг России будет уничтожен, правда восторжествует
23 февраля 2025, 09:02

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в День защитника Отечества написал, что враг будет уничтожен, а правда восторжествует.
По его словам, время показало, что решение РФ о начале СВО на Украине было единственно верным и возможным. Медведев подчеркнул, что итог войны с неонацизмом уже близок.

Расплата над потомками фашистов будет на поле боя, заключил российский политик.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Украине предрекли массовое бегство населения после окончания СВО
Telegraf: после окончания СВО Украину ждут две волны эмиграции
23 февраля 2025, 08:37

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

После окончания спецоперации жители Украины начнут покидать страну. Об этом сообщают украинские СМИ.
Первая волна начнется сразу после завершения боевых действий. Предполагается, что в страну вернутся 2 млн человек, но примерно такое же количество мужчин покинет пределы Украины.

Вторая волна миграции наступит, если Украина вступит в Евросоюз. От 1 до 2 млн украинцев покинут страну из-за лучших условий жизни в других государствах объединения.

Ранее сообщалось, что Польша отказалась принимать украинских беженцев по договоренностям в ЕС. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Над регионами РФ за ночь сбили 20 украинских БПЛА
23 февраля 2025, 07:35

Фото: iStock/Dragon Claws

Российские средства ПВО ликвидировали за ночь 20 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что пять беспилотников уничтожили над Орловской областью, по четыре — над Белгородской и Курской областями, три — над Липецкой областью и по два дрона — над территориями Тульской и Воронежской областей. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не сообщили.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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