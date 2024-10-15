ФСБ: житель Псковской области передавал данные украинской разведке об объектах

Фото: istockphoto/irene_rebrova
Россиянин передавал украинской разведке информацию о гражданских и военных объектах Пскова, проинформировали в региональном управлении ФСБ России.
«…Обвиняемый передал представителям ВСУ фотографии и географические координаты расположения воинских и гражданских объектов на территории города Пскова», — пояснили в ведомстве.Как добавили силовики, фигурант действовал по указанию куратора, с которым общался через мессенджер Telegram.
Как сообщалось ранее, боевики ВСУ обстреливают освобожденный Угледар, что затрудняет эвакуацию мирных граждан.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года. Противник предпринимает регулярные попытки диверсий, вербуя россиян в качестве исполнителей.
Читайте также:
Глава ДНР Пушилин заявил об освобождении более двух третей Дзержинска бойцами РФ
Окружение ВСУ в Курской области, штурм в Торецке и тиски в Селидово: последние новости СВО
Пленный боец ВСУ Зайченко попросил Алаудинова принять его в «Ахмат»
Никита Кротов