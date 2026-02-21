Достижения.рф

Один человек пострадал при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В результате ночной атаки украинских беспилотников пострадал житель Краснодарского края. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в своем телеграм-канале.



По его данным, раненому оказали помощь на месте, его жизни ничего не угрожает. Обломки дронов обнаружили по 11 адресам в поселке Ильском Северского района. Упавшие части БПЛА повредили кровли частных домов, заборы и стекла в окнах зданий.

С начала дня в населенном пункте работают комиссии по оценке ущерба. Администрация муниципалитета пообещала помочь жителям с восстановлением имущества.

Напомним, сегодня утром в небе над Россией подавили 12 вражеских дронов, три из которых летели на Кубань.

Лидия Пономарева

