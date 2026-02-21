БПЛА ВСУ ударил по машине в Белгородской области, пострадал человек
Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль «Газель» в Борисовском округе Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель.
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова в телеграм, мужчина получил проникающее осколочное ранение грудной клетки. Пациент находится в тяжёлом состоянии, его доставила бригада скорой помощи в Борисовскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Машина получила повреждения.
Ранее также сообщалось о попытках БПЛА ВСУ наносить удары по производственным объектам в Татарстане. На фоне сохраняющейся воздушной опасности жителям рекомендовали реже находиться на улице, а тем, кто остаётся в помещениях, — держаться подальше от окон.
Перед этим напавший на главу Мурманской области погиб в зоне СВО.
