Стало известно о новой попытке ВСУ атаковать беспилотниками Россию
Российская ПВО сбила 31 беспилотник ВСУ за пять часов
Силы ПВО сбили 31 беспилотник ВСУ в небе над Россией за пять часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
По данным ведомства, вражеская атака была отражена в период с 09:00 до 14:00 мск. По 11 БПЛА перехватили над Татарстаном и Белгородской областью, еще четыре — над Курской. По два дрона подавили над Ульяновской и Пензенской областями, а один — над Самарской.
«Перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.Ранее глава Альметьевского района Татарстана Гюзель Хабутдинова заявила, что ВСУ пытаются атаковать беспилотниками производственные объекты, а силы ПВО и РЭБ работают в усиленном режиме.