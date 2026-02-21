Стало известно о новой попытке ВСУ атаковать беспилотниками Россию

21 февраля 2026, 15:10

Российская ПВО сбила 31 беспилотник ВСУ за пять часов

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ПВО сбили 31 беспилотник ВСУ в небе над Россией за пять часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.





По данным ведомства, вражеская атака была отражена в период с 09:00 до 14:00 мск. По 11 БПЛА перехватили над Татарстаном и Белгородской областью, еще четыре — над Курской. По два дрона подавили над Ульяновской и Пензенской областями, а один — над Самарской.

«Перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.