В Тульской области нейтрализовали три беспилотника ВСУ

30 июля 2025, 00:30

Миляев: Силы ПВО сбили три БПЛА ВСУ в Тульской области, пострадавших нет

Фото: iStock/bbsferrari

В Тульской области силы ПВО нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата. Жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.





Атака была успешно отражена подразделениями ПВО Министерства обороны РФ. Миляев добавил, что угроза повторных атак беспилотников в регионе сохраняется.





«Прошу быть внимательными! Если обнаружили подозрительные предметы, позвоните по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112», — написал он.