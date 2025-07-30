В Тульской области нейтрализовали три беспилотника ВСУ
Миляев: Силы ПВО сбили три БПЛА ВСУ в Тульской области, пострадавших нет
В Тульской области силы ПВО нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата. Жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.
Атака была успешно отражена подразделениями ПВО Министерства обороны РФ. Миляев добавил, что угроза повторных атак беспилотников в регионе сохраняется.
«Прошу быть внимательными! Если обнаружили подозрительные предметы, позвоните по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112», — написал он.Напомним, что 29 июля FPV-дрон атаковал село Карыж в Глушковском районе Курской области. В результате погиб 19-летний мирный житель. Врио губернатора региона Александр Хинштейн принес глубокие соболезнования родным и близким молодого человека.