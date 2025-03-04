Италия отказалась помогать Украине

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Итальянский премьер Джорджа Мелони отказалась от предложения Лондона и Парижа направить войска Италии на Украину в составе сил Европы. Ее слова приводит Rai1.
«По поводу предложения Франции и Великобритании отправить европейских солдат Италия выразила свои сомнения. По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину», — прокомментировала премьер-министр.Мелони резюмировала, что цель у всех одна, а именно, «справедливый, стабильный и окончательный мир».
Москва не раз говорила о том, что оружейные поставки ВСУ лишь затягивают противостояние. Российское руководство подчеркивало, что такие грузы будут законной целью для армии России.
Ранее на Западе высказались об ударе со стороны ВС РФ по полигону ВСУ в Днепропетровской области.
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Никита Кротов