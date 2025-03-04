Италия отказалась помогать Украине

Президент США Дональд Трамп будет действовать жестко после того, как Владимир Зеленский фактически сорвал сделку по редкоземельным металлам, устроив скандал в Овальном кабинете. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук. По его мнению, случившееся в Белом доме воспринимается американским лидером как неудача.