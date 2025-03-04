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Италия отказалась помогать Украине

Премьер Италии Мелони отказалась посылать войска на Украину
Фото: istockphoto/okfoto

Фото: istockphoto/okfoto

Итальянский премьер Джорджа Мелони отказалась от предложения Лондона и Парижа направить войска Италии на Украину в составе сил Европы. Ее слова приводит Rai1.
«По поводу предложения Франции и Великобритании отправить европейских солдат Италия выразила свои сомнения. По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину», — прокомментировала премьер-министр.
Мелони резюмировала, что цель у всех одна, а именно, «справедливый, стабильный и окончательный мир».

Москва не раз говорила о том, что оружейные поставки ВСУ лишь затягивают противостояние. Российское руководство подчеркивало, что такие грузы будут законной целью для армии России.

Ранее на Западе высказались об ударе со стороны ВС РФ по полигону ВСУ в Днепропетровской области.

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#новости
СМИ назвали причину удара «Искандером» по полигону ВСУ в зоне СВО
Forbes: удар по полигону ВСУ случился из-за безразличия украинского командования
04 марта 2025, 13:43

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Причиной удара по полигону ВСУ комплексом ВС РФ «Искандер» в Днепропетровской области стало безразличие украинского командования. Об этом в своем материале для Forbes пишет колумнист Дэвид Экс.
«Командиры обычно были равнодушны к уязвимости военнослужащих», — привел автор статьи слова одного из украинских боевиков, который ранее был размещен в этом учебном центре.

Обозреватель добавил, что полигон не был укрыт, замаскирован, а также не было никаких мер противодействия дронам.

В минувшую субботу, 1 марта, в МО РФ доложили, что комплексом «Искандер» на полигоне ВСУ в Днепропетровской области ликвидированы до 150 боевиков и до 30 зарубежных инструкторов.

Ранее сообщалось, каковы будут последствия для Украины после скандала с США.

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«Это серьезная угроза»: стало известно, чем ответит Трамп на перепалку с Зеленским
Политолог Дудчак: отмена помощи Киеву является серьезной угрозой от Трампа
04 марта 2025, 12:58

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Отмена или приостановка американской помощи Киеву, которую, по данным газеты The New York Times, будет обсуждать президент США Дональд Трамп со своими главными помощниками, — это серьезная угроза со стороны американского лидера. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, отметив, что до подобных решений вряд ли дойдет.
«Рычагов давления [у Трампа] действительно много. Там может МВФ вдруг пересмотреть условия кредитования, и американцы потребуют возврата долгов. Им достаточно намекнуть, что пора рассчитываться по долгам. Нет ресурсов — давайте деньги. Нет денег — им просто отправят пакет документов, который они должны подписать», — поделился эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время Дудчак прокомментировал способности Евросоюза влиять на разрешение украинского конфликта. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик подчеркнул, что Европа остается далеко в стороне от возможности как-то повлиять на ситуацию.
«Трамп говорит, что они могут прекратить помощь Украине. Но это не значит, что предприятия ВПК США прекратят свою работу. Они будут по-прежнему ковать различные виды вооружений, но просто не будут напрямую поставлять [Украине], теперь это будут делать европейцы», — пояснил собеседник издания.

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Названы последствия для Украины после скандала Зеленского с Трампом
Политолог Демчук: Трамп будет действовать жестко после срыва сделки по металлам
04 марта 2025, 12:55

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп будет действовать жестко после того, как Владимир Зеленский фактически сорвал сделку по редкоземельным металлам, устроив скандал в Овальном кабинете. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук. По его мнению, случившееся в Белом доме воспринимается американским лидером как неудача.
«Сейчас же перспективы у этого соглашения опять неопределенные. Поэтому Трамп может действовать достаточно жестко и использовать разные механизмы давления на Украину, поскольку Зеленский фактически своим поведением эту сделку сорвал. Хотя Трамп, как прагматичный человек бизнеса, не закрыл возможности для подписания этой сделки – сказал, что если Зеленский будет готов к миру, извинится и вернется к обсуждению, то Америка готова к диалогу», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак прокомментировал информацию о том, что в Киеве заявили о готовности подписать с США соглашение о минеральных ресурсах. В разговоре с RT аналитик отметил, что таким образом Зеленский пытается уладить конфликт с Трампом, потому что «иметь врагом Трампа — самое худшее, что может пожелать себе любой политический деятель».
«Это обусловлено тем, какие резкие высказывания он себе позволил, какое хамское поведение. В большей степени переживал, где найти себе в будущем убежище. Он подписал бы все, что угодно, лишь бы его оставили в покое», — подчеркнул Дудчак.
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#эксперт
#помощь
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Во Франции высказались об активах России
МИД Франции: конфискация активов России подорвет доверие со стороны инвесторов
04 марта 2025, 12:49

Фото: istockphoto/Olivier Le Moal

Возможная конфискация замороженных российских активов негативно повлияла бы на инвестиционный климат в Евросоюзе. Об этом журналистам France 2 заявил французский дипломат Бенжамен Аддад.
«Здесь, однако, возникают вопросы юридического характера, это стало бы сигналом для других инвесторов», — сказал министр-делегат по европейским делам при МИД Франции.
Вместе с тем Аддад считает, что «это остается одним из рычагов влияния на Россию».

Ранее британское издание Financial Times проинформировало, что французская сторона предложила партнерам из Европы конфисковать замороженные суверенные активы России в случае, если она нарушит режим прекращения огня на Украине при его возможном установлении.

Перед этим сообщалось про внешний долг Украины.

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#россия
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#новости
#мид
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Боевики ВСУ перебрасывают силы из Курской области на юг ДНР — ТАСС
04 марта 2025, 12:31

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинские боевики перебрасывают силы с курского направления на юг Донбасса, пишет ТАСС, ссылаясь на источник среди силовиков. Уточняется, что среди переброшенных есть бывшие зэки.
«Противник перебросил из Курской области в район населенного пункта Бурлацкое на южнодонецком направлении часть группировки. Среди них есть бывшие заключенные», — сказано в материале.

Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Как отмечали в командовании ВСУ, вторжение должно было отвлечь ВС РФ от Донбасса, но этого не произошло.

Ранее стало известно, что Вашингтон приостановил военную поддержку Киеву во вторник, 4 марта, в 4:30 утра по Москве. Подробнее в нашем материале.

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