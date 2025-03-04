На Украине заочно обвинили Ивана Охлобыстина в поддержке СВО

Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Обвинения в поддержке российской спецоперации заочно выдвинула против актера Ивана Охлобыстина Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сказано в Telegram-канале украинского ведомства.
«СБУ заочно сообщила о подозрении Ивану Охлобыстину», — сказано в публикации.
Кроме того, СБУ инкриминирует Охлобыстину статьи «Покушение на территориальную целостность Украины» и «Пропаганда войны».
Накануне стало известно, что СБУ завела уголовное дело в отношении певца Григория Лепса. Также у силовиков Украины есть претензии к стилисту Сергею Звереву и актеру Дмитрию Певцову.
Сообщения об обвинениях со стороны СБУ российских представителей появляются в информационном поле регулярно, но не приводят ни к каким последствиям.
Читайте также:
На польско-украинской границе прекращена передача ВСУ американского оружия
СМИ назвали причину удара «Искандером» по полигону ВСУ в зоне СВО
Боевики ВСУ перебрасывают силы из Курской области на юг ДНР — ТАСС
Никита Кротов