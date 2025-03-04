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На Украине заочно обвинили Ивана Охлобыстина в поддержке СВО

Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Обвинения в поддержке российской спецоперации заочно выдвинула против актера Ивана Охлобыстина Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сказано в Telegram-канале украинского ведомства.
«СБУ заочно сообщила о подозрении Ивану Охлобыстину», — сказано в публикации.

Кроме того, СБУ инкриминирует Охлобыстину статьи «Покушение на территориальную целостность Украины» и «Пропаганда войны».

Накануне стало известно, что СБУ завела уголовное дело в отношении певца Григория Лепса. Также у силовиков Украины есть претензии к стилисту Сергею Звереву и актеру Дмитрию Певцову.

Сообщения об обвинениях со стороны СБУ российских представителей появляются в информационном поле регулярно, но не приводят ни к каким последствиям.

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На польско-украинской границе прекращена передача ВСУ американского оружия
04 марта 2025, 15:42

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Передача американского оружия для боевиков ВСУ прекращена на польско-украинской границе. Об этом перед заседанием правительства заявил польский премьер Дональд Туск.
«Сообщения, поступающие с границы, с нашего хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны», — произнес Туск.
Он добавил, что ситуация требует от правительства особой концентрации и является весьма серьезной. По словам Туска, нет оснований полагать, что заявления США — всего лишь слова.

«Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны это преодолеть», — резюмировал он.
Отношения Украины с США испортились после встречи в Белом доме 28 февраля.

Ранее сообщалось о готовности Украины заключить с США соглашение по редкоземельным металлам.

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Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать с США договор по недрам
04 марта 2025, 15:09

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Украина готова подписать с США договор по редкоземельным металлам, заявил премьер Денис Шмыгаль в рамках пресс-конференции в Киеве.
«Сегодня Украина совершенно твердо настроена на продолжение сотрудничества с США. Мы ищем эти возможности в прагматичной кооперации, в том числе базирующейся на экономике, в частности на соглашении [о недрах], создании совместного инвестиционного фонда на Украине. Мы готовы его [соглашение] подписывать, будем двигаться в этом направлении», — прокомментировал он.
Политик поблагодарил Вашингтон за поддержку Киева, заверив, что украинская сторона будет «всеми доступными дипломатическими каналами продолжать работать» с американскими властями, чтобы подписать соглашение.

Отношения Украины с США разладились после визита Владимира Зеленского в Белый дом 28 февраля. Во время дискуссии между ним и президентом Дональдом Трампом произошла ссора.

Трамп остановил поддержку Украины.

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«Мой песик!»: Медведев назвал Зеленского нацистской шавкой
Медведев заявил, что администрация Трампа не хочет кормить нацистскую шавку
04 марта 2025, 14:00

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев сравнил Владимира Зеленского с больной собакой, призвав Европу отказаться от поддержки главы киевского режима вслед за США.
«Администрация (президента США Дональда) Трампа больше не хочет кормить нацистскую шавку в Киеве. Так что блохастого кобеля подобрала дряхлая Европа, радостно восклицающая: «Мой песик!» Но это бессмысленно: безумная больная псина опасна. Так что лучше всего ее просто усыпить, без всяких страданий», — написал Медведев на английском в соцсетях.
США остановили всяческую военную помощь Украине после скандала в Белом доме в пятницу, 28 февраля. В результате перепалки политиков в Овальном кабинете украинскую делегацию попросили покинуть здание администрации.

Ранее сообщалось, что еще одна страна отказалась помогать Украине.

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Италия отказалась помогать Украине
Премьер Италии Мелони отказалась посылать войска на Украину
04 марта 2025, 13:58

Фото: istockphoto/okfoto

Итальянский премьер Джорджа Мелони отказалась от предложения Лондона и Парижа направить войска Италии на Украину в составе сил Европы. Ее слова приводит Rai1.
«По поводу предложения Франции и Великобритании отправить европейских солдат Италия выразила свои сомнения. По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину», — прокомментировала премьер-министр.
Мелони резюмировала, что цель у всех одна, а именно, «справедливый, стабильный и окончательный мир».

Москва не раз говорила о том, что оружейные поставки ВСУ лишь затягивают противостояние. Российское руководство подчеркивало, что такие грузы будут законной целью для армии России.

Ранее на Западе высказались об ударе со стороны ВС РФ по полигону ВСУ в Днепропетровской области.

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СМИ назвали причину удара «Искандером» по полигону ВСУ в зоне СВО
Forbes: удар по полигону ВСУ случился из-за безразличия украинского командования
04 марта 2025, 13:43

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Причиной удара по полигону ВСУ комплексом ВС РФ «Искандер» в Днепропетровской области стало безразличие украинского командования. Об этом в своем материале для Forbes пишет колумнист Дэвид Экс.
«Командиры обычно были равнодушны к уязвимости военнослужащих», — привел автор статьи слова одного из украинских боевиков, который ранее был размещен в этом учебном центре.

Обозреватель добавил, что полигон не был укрыт, замаскирован, а также не было никаких мер противодействия дронам.

В минувшую субботу, 1 марта, в МО РФ доложили, что комплексом «Искандер» на полигоне ВСУ в Днепропетровской области ликвидированы до 150 боевиков и до 30 зарубежных инструкторов.

Ранее сообщалось, каковы будут последствия для Украины после скандала с США.

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