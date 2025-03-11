Бойцы ВС РФ окружили Суджу практически со всех сторон — Алаудинов

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Российские военнослужащие бьют противника в окрестностях Суджи в Курской области, бойцы окружили город практически со всех сторон. Об этом в эфире «России 1» доложил командующий спецназом «Ахмат» Апти Алаудинов.
«На данный момент у нас ситуация такова, что, в принципе, мы уже почти со всех сторон обжали Суджу и бои у нас идут уже в окрестностях самой Суджи. Остальная же территория, она, в принципе, почти вся уже зачищена: все лесопосадки, все населенные пункты, они уже почти все освобождены», — сказал генерал-майор.Офицер добавил, что на данный момент все логистические пути противника отрезаны, также остается дочистить пару населенных пунктов.
Ранее постпред РФ в ООН высказался о ситуации в Курской области.
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Никита Кротов