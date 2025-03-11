Генсек НАТО высказался о возможной отправке миротворцев на Украину

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Европа может не послать своих миротворцев после украинского конфликта, заявил генсек альянса НАТО Марк Рютте. Его слова приводят украинские СМИ.
«Есть и иные способы обеспечить гарантии безопасности Украины после прекращения огня, кроме отправки европейских сил», — сказано в материале.Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак в беседе с изданием The Guardian заявлял о том, что Киев должен добиться гарантий безопасности. Он подчеркнул, что без этого нельзя прекращать огонь на Украине.
Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Владимир Зеленский хочет от Вашингтона гарантий применения ядерных вооружений против России.
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Никита Кротов