Бойцы ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО
Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Лукьяновское в Запорожской области и Богуславка в Харьковской. Об этом 30 декабря сообщило Минобороны РФ.
Ведомство особо отметило действия группировки войск «Днепр». При операции как утверждается, поразили подразделения механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады теробороны в районах Белогорья, Орехова и Преображенки Запорожской области и Садового в Херсонской области.
Минобороны заявило об уничтожении до 40 боевиков, бронетранспортера M113 американского производства, 11 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.
Одновременно группировка войск «Запад» била по живой силе и технике двух механизированных и одной штурмовой бригад ВСУ, а также по подразделениям нацгвардии и бригады теробороны в районах Глушковки, Купянска-Узлового и Подолов Харьковской области, Дробышево, Ильичевки и Красного Лимана в ДНР.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли массовые удары по автомобилям мирных жителей.
