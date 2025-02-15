Бойцы ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР

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Населенный пункт Березовка в Донбассе освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке оборонного ведомства.
В МО РФ уточнили, что противник потерял до 490 единиц живой силы, пять машин, шесть артиллерийских орудий, а также боевую бронированную машину.
Ранее боец ВС РФ с позывным «Китаец» рассказал об уничтожении иностранных наемников в Донбассе. Уточнялось, что у наемников нашли символику ООН.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов