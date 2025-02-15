Бойцы ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР

Взрыв произошел рядом с автобусом, где были сотрудники территориального центра комплектования на юге Украины. Как пишут украинские СМИ, все случилось в Николаеве, когда некая женщина вышла из магазина с хозяйственной сумкой. Взрыв раздался после того, как она подошла к военным, уточнили обозреватели.