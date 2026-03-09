Бойцы ВС РФ освободили Голубовку в ДНР
Российские войска установили контроль над Голубовкой в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве особо отметили действия Южной группировки. Также, как отмечается в сводке, российские военные нанесли удары по формированиям противника в районах Дружковки, Александровки, Краматорска и Константиновки.
По информации министерства, за последние сутки потери ВСУ на этом направлении превысили 200 человек. Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили бронетранспортеры М113 и Stryker американского производства, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, три хранилища боеприпасов, а также семь складов с горючим и материальными средствами врага.
Ранее российская ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ за шесть часов.
