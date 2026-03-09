09 марта 2026, 13:10

Минобороны: российская ПВО сбила 754 БПЛА ВСУ за сутки

За минувшие сутки средства ПВО уничтожили три реактивных снаряда HIMARS, а также 754 беспилотника самолетного типа. Кроме того, сбили три управляемые авиационные бомбы, сообщили в Минобороны РФ.