ПВО сбила 754 БПЛА ВСУ за сутки
За минувшие сутки средства ПВО уничтожили три реактивных снаряда HIMARS, а также 754 беспилотника самолетного типа. Кроме того, сбили три управляемые авиационные бомбы, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что с начала проведения специальной военной операции, по их данным, уничтожили 670 самолетов, 284 вертолета и 121 094 БПЛА, а также 651 зенитный ракетный комплекс. Также заявляется о поражении 28 130 танков и других боевых бронированных машин, 1 685 боевых машин РСЗО, 33 736 орудий полевой артиллерии, минометов и 56 300 единиц специальной военной автотехники противника.
Помимо этого, в МО РФ докладывали об отражении вражеской атаки с 23:00 воскресенья до 07:00 понедельника. Тогда сообщалось о сбитии 163 аппаратов.
Ранее в Ленобласти отменили режим воздушной опасности.
