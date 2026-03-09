Российская ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ за шесть часов
Средства ПВО перехватили 15 вражеских БПЛА над регионами России за шесть часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Атака велась в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени. Семь беспилотников сбили в Белгородской области, четыре – в Новгородской и два – в Брянской. Еще по одному уничтожили в Ленинградской и Курской областях.
Ранее ведомство сообщало, что за минувшие сутки силы ПВО России перехватили три реактивных снаряда HIMARS, а также 754 БПЛА.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
