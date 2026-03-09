Достижения.рф

Российская ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ за шесть часов

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Средства ПВО перехватили 15 вражеских БПЛА над регионами России за шесть часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.



Атака велась в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени. Семь беспилотников сбили в Белгородской области, четыре – в Новгородской и два – в Брянской. Еще по одному уничтожили в Ленинградской и Курской областях.

Ранее ведомство сообщало, что за минувшие сутки силы ПВО России перехватили три реактивных снаряда HIMARS, а также 754 БПЛА.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0