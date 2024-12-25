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Четыре человека погибли при обстреле Льгова Курской области со стороны ВСУ, еще пять человек ранены. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«По предварительной информации, в результате варварского обстрела со стороны ВСУ мирного Льгова погибли три человека, ещё один позднее скончался в больнице», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пять человек пострадали. Все они доставлены в больницу. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.
По словам Хинштейна, при вражеской атаке серьезно поврежден пятиэтажный дом, а также два частных дома и салон красоты. В некоторых домах выбиты стекла, повреждены 12 автомобилей.
Во Льгове развернули оперштаб правительства Курской области, на месте происшествия находятся все службы. Жителей поврежденных домов эвакуировали. Им предоставляется все необходимое.
Организована эвакуация жителей поврежденных домов, они обеспечиваются всем необходимым. Региональное правительство восстановит остекление, а также окажет всю необходимую помощь пострадавшим при обстреле ВСУ.
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Элина Позднякова