Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР

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Населенный пункт Зеленое в Донбассе освободили бойцы ВС РФ от боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны в воскресенье, 26 января.
«В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Зеленое Донецкой Народной Республики», — гласит сводка оборонного ведомства.В МО РФ добавили, что суточные потери ВСУ в зоне ответственности «Центра» составили примерно 650 единиц живой силы убитыми и ранеными, а также четыре броневика, восемь машин и три полевых артиллерийских орудия.
Перед этим стало известно, как российская армия освободила Кругленькое курского направления от боевиков ВСУ.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов