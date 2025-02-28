Окружение ВСУ в Судже, зачистка Курской области, новая тактика ВС РФ в Торецке: последние новости СВО

На пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером президент США Дональд Трамп подтвердил свою поддержку пятой статьи устава НАТО о коллективной безопасности, однако добавил, что в случае возможного развертывания военных сил на Украине она не будет необходима.