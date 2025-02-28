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Окружение ВСУ в Судже, зачистка Курской области, новая тактика ВС РФ в Торецке: последние новости СВО

Фото: iStock/bruev

Фото: iStock/bruev

ВС РФ окружают ВСУ в Судже и продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. В Торецкой агломерации украинские силы продолжают борьбу за удержание позиций в городской зоне, однако сталкиваются с мощными ударами российских войск. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область


За последние сутки зафиксировано освобождение новых населённых пунктов, а угроза окружения группировки ВСУ в районе Суджи становится всё более актуальной. Одним из ключевых событий стало практически полное взятие под контроль села Лебедевка в Суджанском районе. Российские войска, преодолев ожесточённое сопротивление противника, завершают очистку населённого пункта и прилегающих лесных массивов.

Херсонское направление


На Херсонском направлении за последние сутки российские войска нанесли удары по нескольким пунктам временной дислокации и центрам управления беспилотниками противника, расположенным на правом берегу Днепра. Благодаря активной работе артиллерии и авиации был причинён значительный ущерб живой силе и технике ВСУ.

В то же время противник продолжает обстреливать левый берег: за сутки зафиксировано 42 удара по различным населённым пунктам. В Голой Пристани в результате одного из обстрелов ранение получила женщина, а в Новой Каховке под огонь попала местная амбулатория. К счастью, среди персонала и пациентов пострадавших не оказалось, однако здание получило повреждения.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Торецкое направление


В Торецкой агломерации украинские силы продолжают борьбу за удержание позиций в городской зоне. Российские войска применяют жесткие тактики: укрепления противника уничтожаются вместе с жилыми домами, куда сбрасываются противотанковые мины. Наиболее интенсивные бои происходят в районе Щербиновки и Крымского, где ВСУ терпят значительные потери.

Под контролем ВСУ остаётся около 0,5% территории ЛНР
Под контролем ВСУ остаётся около 0,5% территории ЛНР

Часовоярское направление

На Часовярском участке в последние дни наблюдается относительное снижение боевых действий. Как в самом городе, так и южнее, в районе Ступочек, темп наступления российских войск замедлился. Однако это не говорит о снижении давления: ВКС РФ продолжают наносить точечные удары по военным объектам за линией фронта. За прошедшие сутки с использованием фугасных авиабомб были уничтожены командные пункты и центры связи ВСУ в Константиновке и Краматорске.


Северское направление


На Северском направлении продолжаются позиционные сражения к западу от Белогоровки и в районе Верхнекаменского. Ситуация остается стабильной, без значительных изменений в линии фронта. В то же время на соседнем Краснолиманском участке российские войска демонстрируют заметный прогресс. Плацдарм на западном берегу реки Жеребец расширяется: от Ивановки российские силы продвинулись на север до Новолюбовки, ведя активные артиллерийские обстрелы позиций ВСУ. Также зафиксировано продвижение от Колодезей к Новому, а южнее Ямполовки достигнуты тактические улучшения позиций.

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#сво
#статьи
#курская область
В ВСУ призвали Украину готовиться к «следующей фазе войны» с Россией
Офицер ВСУ Тимочко: нужно готовиться к следующей фазе конфликта после перемирия
28 февраля 2025, 08:44

Фото: iStock/IherPhoto

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что Украина должна использовать временное прекращение боевых действий для подготовки к «следующей фазе войны», которая неизбежна, пишут украинские СМИ.
Сообщается, что после объявления перемирия Украине следует воспользоваться несколькими годами паузы для укрепления своих позиций. Тимочко также подчеркнул необходимость расширения ракетных программ и разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в вооруженных силах.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стармер не ответил, может ли Британия сама «справиться с Россией»
28 февраля 2025, 08:17

Фото: iStock/mrrobotonur07

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не ответил на вопрос американского лидера Дональда Трампа о способности Лондона «справиться с Россией» самостоятельно. Об этом сообщает The New York Times.
Во время встречи в Белом доме с Трампом Стармер заявил, что Британия готова поддержать союзников из Вашингтона.

«Могли бы вы справиться с Россией самостоятельно?» — обратился американский политик к британскому.

Стармер улыбнулся, однако не стал отвечать на вопрос. Согласно информации издания, в комнате прозвучал «неловкий смех».

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ПВО перехватило 22 украинских беспилотника за ночь
28 февраля 2025, 07:29

Фото: iStock/NiseriN

В результате оперативной работы дежурных средств противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи было перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата., сообщили в Минобороны РФ.
Согласно официальным данным, восемь БПЛА были сбиты над территорией Орловской области, семь — над Курской областью, четыре — над Брянской областью, один — над Смоленской областью, а два БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#нато
#всу
#пво
#трамп
#дроны
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Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО
Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО
28 февраля 2025, 07:14

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

На пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером президент США Дональд Трамп подтвердил свою поддержку пятой статьи устава НАТО о коллективной безопасности, однако добавил, что в случае возможного развертывания военных сил на Украине она не будет необходима.
«Я поддерживаю ее. Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своём уважении к Владимиру Зеленскому и выразил уверенность в продуктивности их предстоящей встречи.

До этого Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин не нарушит будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

Напоминаем, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине, заявив, что ее целью являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения от насилия.

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#соглашение
#владимир путин
#президент
#дональд трамп
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В Курской области уничтожили диверсантов ВСУ
РИА Новости: в Курской области устранили разведгруппу ВСУ из шести человек
28 февраля 2025, 07:14

Фото: iStock/IherPhoto

В Курской области около населенного пункта Никольский ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил источник в силовых структурах РИА Новости.
«Разведгруппа из шести человек, принадлежавшая 47-й отдельной мехбригаде ВСУ, уничтожена у населенного пункта Никольский в Курской области. Четыре диверсанта ликвидированы, два взяты в плен», — сказал собеседник агентству.
Ранее десантники из России продвинулись в Курской области на пять километров, захватив несколько населенных пунктов, включая Лебедевку, Марьевку, Погребки, Орловку и Новую Сорочину. Об освобождении хутора Никольский стало известно 27 февраля.

Теперь бои переместились к Старой Сорочине и развязке дорог Льгов — Суджа — Русское Поречное.

Ранее «Радио 1» передавало, что россиян предупредили о новой схеме обмана аферистов через почтовые рассылки. Злоумышленники маскируют фишинговые письма под легальные рассылки интернет-магазинов и маркетплейсов, стоит кликнуть на такое «письмо-подборку» (с товарами или рекомендациями по скидкам) и ввести личные данные, как те окажутся у обманщиков.

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