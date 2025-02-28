Окружение ВСУ в Судже, зачистка Курской области, новая тактика ВС РФ в Торецке: последние новости СВО

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ВС РФ окружают ВСУ в Судже и продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. В Торецкой агломерации украинские силы продолжают борьбу за удержание позиций в городской зоне, однако сталкиваются с мощными ударами российских войск. Подробности – в материале «Радио 1».
Курская область
За последние сутки зафиксировано освобождение новых населённых пунктов, а угроза окружения группировки ВСУ в районе Суджи становится всё более актуальной. Одним из ключевых событий стало практически полное взятие под контроль села Лебедевка в Суджанском районе. Российские войска, преодолев ожесточённое сопротивление противника, завершают очистку населённого пункта и прилегающих лесных массивов.
Херсонское направление
На Херсонском направлении за последние сутки российские войска нанесли удары по нескольким пунктам временной дислокации и центрам управления беспилотниками противника, расположенным на правом берегу Днепра. Благодаря активной работе артиллерии и авиации был причинён значительный ущерб живой силе и технике ВСУ.
В то же время противник продолжает обстреливать левый берег: за сутки зафиксировано 42 удара по различным населённым пунктам. В Голой Пристани в результате одного из обстрелов ранение получила женщина, а в Новой Каховке под огонь попала местная амбулатория. К счастью, среди персонала и пациентов пострадавших не оказалось, однако здание получило повреждения.
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Торецкое направление
В Торецкой агломерации украинские силы продолжают борьбу за удержание позиций в городской зоне. Российские войска применяют жесткие тактики: укрепления противника уничтожаются вместе с жилыми домами, куда сбрасываются противотанковые мины. Наиболее интенсивные бои происходят в районе Щербиновки и Крымского, где ВСУ терпят значительные потери.
Под контролем ВСУ остаётся около 0,5% территории ЛНР
Часовоярское направление
На Часовярском участке в последние дни наблюдается относительное снижение боевых действий. Как в самом городе, так и южнее, в районе Ступочек, темп наступления российских войск замедлился. Однако это не говорит о снижении давления: ВКС РФ продолжают наносить точечные удары по военным объектам за линией фронта. За прошедшие сутки с использованием фугасных авиабомб были уничтожены командные пункты и центры связи ВСУ в Константиновке и Краматорске.
Северское направление
На Северском направлении продолжаются позиционные сражения к западу от Белогоровки и в районе Верхнекаменского. Ситуация остается стабильной, без значительных изменений в линии фронта. В то же время на соседнем Краснолиманском участке российские войска демонстрируют заметный прогресс. Плацдарм на западном берегу реки Жеребец расширяется: от Ивановки российские силы продвинулись на север до Новолюбовки, ведя активные артиллерийские обстрелы позиций ВСУ. Также зафиксировано продвижение от Колодезей к Новому, а южнее Ямполовки достигнуты тактические улучшения позиций.
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