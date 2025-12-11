Бойцы ВС РФ освободили село в Харьковской области

11 декабря 2025, 16:49

Минобороны: Бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Лиман в Харьковской области

Фото: istockphoto/GermanS62

Вооруженные силы России сообщили о взятии под контроль населенного пункта в зоне специальной военной операции (СВО). По данным Минобороны РФ, речь идет о селе Лиман в Харьковской области, где боевые действия проводились подразделениями группировки войск «Север».