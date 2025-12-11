Достижения.рф

Бойцы ВС РФ освободили село в Харьковской области

Минобороны: Бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Лиман в Харьковской области
Фото: istockphoto/GermanS62

Вооруженные силы России сообщили о взятии под контроль населенного пункта в зоне специальной военной операции (СВО). По данным Минобороны РФ, речь идет о селе Лиман в Харьковской области, где боевые действия проводились подразделениями группировки войск «Север».



В ходе боев российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам и штурмовому полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Новая Сечь и Кучеровка.

За сутки противник понес потери до 145 боевиков, а также лишился автомобиля, радиолокационной станции RADA, произведенной в Израиле, и склада боеприпасов.

В ночь на 11 декабря в российских регионах сбили 287 беспилотников. Атака осуществлялась с использованием аппаратов самолетного типа и длилась восемь часов.

Никита Кротов

