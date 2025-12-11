Бойцы ВС РФ освободили село в Харьковской области
Вооруженные силы России сообщили о взятии под контроль населенного пункта в зоне специальной военной операции (СВО). По данным Минобороны РФ, речь идет о селе Лиман в Харьковской области, где боевые действия проводились подразделениями группировки войск «Север».
В ходе боев российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам и штурмовому полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Новая Сечь и Кучеровка.
За сутки противник понес потери до 145 боевиков, а также лишился автомобиля, радиолокационной станции RADA, произведенной в Израиле, и склада боеприпасов.
В ночь на 11 декабря в российских регионах сбили 287 беспилотников. Атака осуществлялась с использованием аппаратов самолетного типа и длилась восемь часов.
Читайте также: