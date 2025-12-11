Собянин: Система ПВО сбила еще один летевший на Москву БПЛА
Система ПВО успешно сбила еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Уточняется, что с начала ночи 11 декабря уничтожили 39 дронов, направлявшихся к московскому региону.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за ночь дежурные силы ПВО ликвидировали 287 беспилотников над субъектами страны.
Из них 118 были сбили над Брянской областью, 40 — над Калужской областью, 40 — над Московским регионом (включая 32 дрона, летевших на Москву), 27 — над Тульской областью, 19 — над Новгородской областью, 11 — над Ярославской областью, десять — над Липецкой областью, шесть — над Смоленской областью, пять — над Курской областью, пять — над Орловской областью, четыре — над Воронежской областью и два — над Рязанской областью.
Читайте также: