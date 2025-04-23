Село Гуево Суджанского района Курской области стало объектом серьезной опасности в результате минирования выездов, осуществленного солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил местный житель Михаил, который был эвакуирован из села после его освобождения, пишет ТАСС.