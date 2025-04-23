Бойцы ВС РФ освободили Тарасовку в ДНР

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Подразделения группировки войск «Южная» взяли под контроль село Тарасовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что в результате ночной атаки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Брянской области повреждены здание детского сада и магазин.
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Анастасия Чубина