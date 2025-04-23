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Бойцы ВС РФ освободили Тарасовку в ДНР

Минобороны: российские военные освободили село Тарасовка в ДНР
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Подразделения группировки войск «Южная» взяли под контроль село Тарасовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что в результате ночной атаки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Брянской области повреждены здание детского сада и магазин.

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В небе над Татарстаном уничтожили несколько БПЛА
SHOT: в Елабуге уничтожили два беспилотника
23 апреля 2025, 12:54

Фото: iStock/ aapsky

Жители города Елабуга в Татарстане передали об уничтожении нескольких беспилотников (БПЛА) в небе, сообщил Телеграм-канал SHOT.
По имеющейся информации, сбили два БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что атака происходила с помощью беспилотников UJ-22 Airbone. Данных о последствиях на земле и пострадавших не поступало.

В настоящее время закрыт аэропорт Бегишево в Нижнекамске, где ввели план «Ковёр».

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Брянской области здание детского сада и магазин получили повреждения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида.

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#татарстан
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FT: отмена поездки Рубио и Уиткоффа в Лондон снижает важность переговоров по Украине
23 апреля 2025, 11:59

Фото: iStock/ Silent_GOS

Нежелание государственного секретаря США Марко Рубио ехать в Лондон снижает важность украинских переговоров, которые пройдут в Лондоне, сообщила газета Financial Times (FT).
«Некоторые европейские чиновники ранее рассматривали [встречу] как подтверждение того, что они наконец-то получили место за столом переговоров», — обратили внимание авторы материала.

Подчеркивалось, что решение государственного секретаря США стало ударом для европейских чиновников, поскольку оно показало настоящее Штатов к роли Европы в переговорах по Украине. По их словам, параллельно заявленный план Уиткоффа посетить Российскую Федерацию в скором времени «сыплет соль на рану» для стран Европы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о встрече Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, призвав ориентироваться на первоисточники информации.

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Атака беспилотников ВСУ: повреждены детский сад и магазин в Брянской области
В Брянской области при атаке украинских БПЛА повреждены детский сад и магазин
23 апреля 2025, 11:39

Фото: iStock/Olga355

В результате ночной атаки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Брянской области повреждены здание детского сада и магазин. Об этом сообщил представитель экстренных служб, передает РИА Новости.
По данным Министерства обороны России, ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«В Брянской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены один детский садик и один магазин», — сказал собеседник агентства.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее отметил, что ВСУ активно используют БПЛА для атак на объекты гражданской инфраструктуры России.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#рф
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Зачистка Курской области, бои под Угледаром, применение ФАБ-3000 по позициям ВСУ: последние новости СВО
23 апреля 2025, 10:13

Фото: iStock/Tituz

Российские вооружённые силы продолжают проводить наступательные операции на нескольких ключевых направлениях. По последним данным, ВС РФ ведут интенсивные бои в районах Зверево, Сухой Балки и Котляровки. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область

Курская область почти полностью очищена от украинских подразделений. Остатки Вооружённых сил Украины находятся в блокаде в населенном пункте Горналь и нескольких приграничных лесных массивах, сообщают военкоры. Однако Министерство обороны РФ пока не дало комментариев по этой информации.

Telegram-канал «Дневник десантника» сообщает, что российские войска добились успехов в районе Горнальского монастыря, выбив Вооружённые силы Украины из нескольких опорных пунктов на юге.

Также сообщается о результативном применении российской авиации против укрепленных позиций ВСУ в Горнальском монастыре. По данным источника, украинские формирования воспользовались режимом тишины, установленным на Пасху, чтобы укрепиться на территории монастыря. Однако их планы были нарушены в результате удара планирующей бомбы ФАБ-3000.

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Покровское направление

На Покровском направлении российские войска сосредоточили свои усилия на штурме села Зверево, которое играет ключевую роль в наступлении на Покровск с южной стороны. Несмотря на усиливающееся сопротивление со стороны ВСУ, российские силы медленно, но уверенно продолжают продвигаться вперёд.

В то же время, бои продолжаются и в северной части села Миролюбовка, что указывает на попытки российских войск окружить Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока. По информации украинских источников, ситуация для ВСУ в этом районе остаётся сложной, хотя они пока удерживают контроль над ключевыми позициями.

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Запорожское направление

На Запорожском фронте российские войска укрепились на территории старого кирпичного завода в Малой Токмачке, что стало важным тактическим достижением. На рубежах Степовое – Щербаки ВСУ активно используют артиллерию с кассетными боеприпасами и усиливают работу дронов, что затрудняет продвижение российских сил. Тем не менее, инициатива по-прежнему находится в руках ВС РФ, которые продолжают оказывать давление на противника.

Угледарское направление

На Угледарском направлении основные боевые действия сосредоточены в районе Богатыря, где идут ожесточённые позиционные сражения. В районах Фёдоровки и Шевченко изменения линии фронта не зафиксированы. Российские войска с трудом продвигаются к рубежу Отрадного и пытаются войти в Алексеевку. За сутки было уничтожено несколько бронемашин ВСУ вместе с личным составом, что ослабило позиции противника на этом участке.

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Краснолиманское и Купянское направления

На Краснолиманском направлении бои сосредоточены в районе Новомихайловки и Нового. Российские войска укрепляют свои позиции в Редкодубе, а передовые части вышли к окраинам Мирного и северной части Торского. На Купянском направлении отмечены успехи в Кондрашовке и Малой Шапковке. В Каменке ВСУ удерживают западную часть села, однако инициатива остаётся за ВС РФ.

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Житель курского села рассказал о больших минах ВСУ у выездов из населенного пункта
Житель Гуева: ВСУ минировали выезды из села
23 апреля 2025, 09:11

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Село Гуево Суджанского района Курской области стало объектом серьезной опасности в результате минирования выездов, осуществленного солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил местный житель Михаил, который был эвакуирован из села после его освобождения, пишет ТАСС.
По словам Михаила, при выезде из Гуево он заметил несколько крупных мин, которые лежали у самого въезда в населенный пункт.

«Когда мы выезжали, у въезда в село находились большие мины — пять или шесть. Дорога была заминирована ВСУ», — рассказал он.

Кроме того, мужчина отметил, что для детонации мин использовались кассетные боеприпасы.

«Некоторые из них взрывались, и все разлеталось», — добавил Михаил, подчеркивая тем самым степень опасности для местных жителей.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.

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#всу
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