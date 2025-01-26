Развозжаев: в Севастополе объявлена ракетная опасность

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Ракетную опасность объявили в Севастополе в связи с угрозой атаки баллистическими ракетами. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Михаил Развозжаев.
«Ракетная опасность. Внимание всем. Баллистика. Принять меры безопасности», — сказано в публикации чиновника.Уточняется, что в городе не работает общественный и морской наземный транспорт.
Перед этим стало известно, что в Липецкой области был объявлен желтый режим воздушной опасности.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник предпринимает регулярные попытки атаковать приграничные российские территории. В Кремле отмечали, что боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет всех поставленных целей.
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Никита Кротов