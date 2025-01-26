Фото: istockphoto/Silent_GOS
Западные СМИ изменили подход к освещению украинского кризиса, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Политик уточнил, что причиной тому послужила объективная фронтовая реальность.
«Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот — от полного отрицания возможности победы России к «коллективному признанию» того, что Россия побеждает», — гласит публикация.На фоне российской спецоперации в Донбассе западные союзники Киева начали финансировать ВСУ, используя Украину, чтобы навредить России. Однако Запад не раз говорил о том, что Киеву было бы неплохо перейти на самофинансирование.
Перед этим стало известно, чем сейчас занимается альянс НАТО.
Читайте также:
Развозжаев: в Севастополе объявлена ракетная опасность
Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР
В США рассказали о новых дронах российских войск
Никита Кротов