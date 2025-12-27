Минобороны: Бойцы ВС РФ отразили за сутки три попытки ВСУ прорваться в Купянск
Вооруженные силы России за минувшие сутки пресекли три попытки подразделений ВСУ прорваться в Купянск, Харьковской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки предпринимались силами 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии в районах Багодатовки, Паламаревки и Осиново.
Утверждается, что украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, два бронеавтомобиля иностранного производства и два пикапа.
Ранее также сообщалось об освобождении российскими войсками еще одного населенного пункта в Запорожской области.
Читайте также: