Минобороны: Бойцы ВС РФ отразили за сутки три попытки ВСУ прорваться в Купянск

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Вооруженные силы России за минувшие сутки пресекли три попытки подразделений ВСУ прорваться в Купянск, Харьковской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.



По данным ведомства, атаки предпринимались силами 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии в районах Багодатовки, Паламаревки и Осиново.

Утверждается, что украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, два бронеавтомобиля иностранного производства и два пикапа.

Ранее также сообщалось об освобождении российскими войсками еще одного населенного пункта в Запорожской области.

Никита Кротов

