В Раде назвали критической ситуацию ВСУ с ракетами Patriot
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются ракеты для зенитных комплексов Patriot.
По информации украинских СМИ, депутат Верховной Рады Роман Костенко охарактеризовал ситуацию как критическую, отметив, что количество американских ракет всегда было ограниченным, и сейчас нехватка вооружения затрагивает весь спектр.
Ранее сообщалось, что за последние сутки ВСУ нанесли удары по территории Белгородской области, выпустив 16 снарядов и более 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В результате атак один местный житель получил травмы. Противник также повредил жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.
