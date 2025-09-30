Российский командир бился на ножах с застигнутым врасплох боевиком ВСУ

30 сентября 2025, 14:59

Командующий группой спецназа «Ахмат» бился на ножах с боевиком ВСУ

Фото: istockphoto/IherPhoto

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал о рукопашной схватке с застигнутым врасплох солдатом ВСУ. Об этом пишет «Лента.ру». По словам военного, бой произошёл при выходе в тыл противника в Серебрянском лесничестве в ходе СВО.