Российский командир бился на ножах с застигнутым врасплох боевиком ВСУ
Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал о рукопашной схватке с застигнутым врасплох солдатом ВСУ. Об этом пишет «Лента.ру». По словам военного, бой произошёл при выходе в тыл противника в Серебрянском лесничестве в ходе СВО.
Аид пояснил, что в течение двух недель их группа прорывалась к минным заграждениям со стороны Топи.
К точке подходила пятерка российских военнослужащих. В опорном пункте врага, как он оценил, находились три-четыре человека, в основном миномётчики, а один солдат вел наблюдение. Группа незаметно продвинулась около 1,5 км, скрываясь накидками, но наблюдающему боевику внезапно понадобилось отойти в туалет и он оказался в пяти-шести метрах от Аида.
Командир отметил, что сначала пытался воспользоваться винторезом, но инструмент застрял между наплечником и бронежилетом и его не удалось достать. Времени не было, поэтому он вскочил и напал на солдата с ножом. Остальных боевиков, по его словам, затем уничтожили, бросив гранату в блиндаж.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ за сутки сбили 128 БПЛА ВСУ.
