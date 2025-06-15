Пушилин оценил успехи ВС РФ на Краснолиманском направлении
Пушилин: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Бойцы ВС РФ за прошедшую неделю улучшили свои позиции на краснолиманском направлении и продвинулись. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в воскресенье, 15 июня.
«Мы видим продвижение и на краснолиманском направлении, без освобожденных целых населенных пунктов, но тем не менее мы видим, что даже определенные участки улучшения позиции наших подразделений, это существенное имеет значение», — прокомментировал чиновник.Перед этим Пушилин сообщал об освобождении от ВСУ Новодзержинской шахты в Донбассе. Он отмечал, что бойцы ВС РФ продолжают продвигаться.
Спецоперация по защите Донбасса началась по приказу президента России Владимира Путина после того, как власти ДНР обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевского режима.