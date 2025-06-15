Пушилин оценил успехи ВС РФ на Краснолиманском направлении

15 июня 2025, 22:36

Пушилин: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Бойцы ВС РФ за прошедшую неделю улучшили свои позиции на краснолиманском направлении и продвинулись. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в воскресенье, 15 июня.





