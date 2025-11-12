Наемники из четырех стран присоединились к ВСУ
В украинское подразделение беспилотных систем «Флэш» вошли наемники из четырех стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост вербовочной структуры ВСУ в соцсетях.
В нем говорится, что граждане Мадагаскара, Великобритании, Франции и США проходят обучение в этом батальоне. В опубликованном видео один из бойцов рассказал о службе в британской пехоте, другой — о работе пожарным.
В свою очередь, вербовщик в ролике заявил, что главным критерием отбора является знание английского языка, а опыт службы не так важен. На страницах вербовочной структуры также появилось интервью американского наемника, который рассказал, что с конца прошлого года воевал в 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ, а сейчас вступил в подразделение «Флэш».
Ранее сообщалось, что ВСУ начали отправлять женщин на боевые задачи из-за массового дезертирства.
Читайте также: