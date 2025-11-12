Наемники из четырех стран присоединились к ВСУ

12 ноября 2025, 08:40

В батальон ВСУ «Флэш» вошли наемники из США, Британии, Франции и Мадагаскара

Фото: iStock/Olena_Z

В украинское подразделение беспилотных систем «Флэш» вошли наемники из четырех стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост вербовочной структуры ВСУ в соцсетях.