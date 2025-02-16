Объект критической инфраструктуры загорелся на Украине

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Объект критической инфраструктуры загорелся в Николаеве на юге Украины. Как уточнил руководитель областной военной администрации Виталий Ким, перед возгоранием произошли взрывы.
«Есть повреждения на объекте критической инфраструктуры (в Николаеве – ред.), возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными», — написал Ким в Telegram.На каком объекте все произошло, чиновник не уточнил.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Как отмечал президент России Владимир Путин, киевский режим занимался геноцидом мирных граждан Донбасса в течение восьми лет.
Ранее «Радио 1» публиковало последние новости специальной военной операции на Украине.
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Никита Кротов