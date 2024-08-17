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За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировано три тысячи человек

17 августа 2024, 18:13
Фото: istockphoto/Milos-Muller

Фото: istockphoto/Milos-Muller

За минувшие сутки из приграничных районов Курской области были эвакуированы три тысячи человек. Все они выехали из приграничья в безопасные районы.


Об этом сообщил на пресс-брифинге заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров. Он также добавил, что временные переселенцы выезжали как самостоятельно, так и организованными колоннами. Также организовано перемещение людей в другие регионы железнодорожным транспортом и автобусами.

Особое внимание при эвакуации уделяется пожилым людям и семьям с детьми. В настоящее время в 24-х российских регионах развёрнуты 172 пункта временного размещения. В них находятся около десяти тысяч человек, включая три тысячи детей. За сутки в Курскую область доставлено 160 тонн гуманитарных грузов.

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В Курской области уничтожили «тик-ток ДРГ» с украинским флагом
Readovka: ВС РФ под Курском уничтожили ДРГ с украинским флагом для съемки видео
17 августа 2024, 19:14

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Бойцы ВС РФ в Курской области уничтожили ДРГ с украинским флагом, которая пыталась прорваться в одно из сел для съемки «тик-токов» с «медийной перемогой». Об этом пишет телеграм-канал Readovka, прикрепляя видео с поверженными боевиками ВСУ. Диверсанты рассчитывают при помощи видеозаписей с установкой флагов навести панику среди населения, говорится в сообщении.
По данным издания, такую же группу российские бойцы выловили и на границе в Белгородской области. Сообщается, что у боевиков также нашли украинский флаг, при помощи видео с которым они рассчитывали заявить о «захвате» ближайшего села.

Ранее военный журнал Military Watch сообщал, что Украина направила в Курскую область лучшие войска, которые несут большие потери. Количество погибших и раненых у ВСУ особенно значительно, писали авторы статьи, потому, что Киев направил в российский регион своих лучших бойцов из элитных подразделений.

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В Германии признали колоссальное преимущество ВС РФ над ВСУ в Донбассе
Welt: ВС РФ обладает колоссальным преимуществом над ВСУ в Донбассе
17 августа 2024, 19:07

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ имеют значительное превосходство над ВСУ в Донбассе. Об этом сообщил журналист Кристоф Виннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
Он объяснил, что в российской армии преобладают опытные бойцы, чего нельзя сказать об украинских войсках. Этим и объясняется ежедневное продвижение ВС РФ на запад.

По словам Ваннера, для осуществления атаки в Курской области командование ВСУ перебросило на этот участок фронта большое число солдат, ослабив тем самым оборону остальных направлений.

В результате видно, что в Донбассе ВСУ находятся в крайне тяжёлом положении, а ВС РФ продолжают продвижение.

Ранее Минобороны показало кадры удара вертолёта Ми-28НМ по живой силе ВСУ в приграничье Курской области.

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Бойцы ВСУ прострелили голову памятнику Ленина в оккупированной Судже Курской области
«РВ»: бойцы ВСУ снесли памятник Ленину в оккупированной Судже Курской области
17 августа 2024, 18:35

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинские военные прострелили голову памятнику Ленина в оккупированной Судже в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что военные расстреляли памятник Ленину, стоящий на центральной площади города у дома культуры. На следующий день они вернулись к памятнику и снесли его.

В город пустили военных журналистов украинского телеканала «Суспильне», которые подготовили репортаж про населённый пункт и показали прострелянный памятник.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки опасные районы Курской области покинули три тысячи человек.

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Украина приступила к подготовке атаки на Курскую АЭС
МИД РФ: Украина приступила к подготовке нападения на Курскую АЭС
17 августа 2024, 17:21

Фото: iStock/Nordroden

Украина приступила к подготовке нападения на Курскую АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что результатом готовящейся атаки может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.

В связи с растущей угрозой Россия призывает международные организации как можно скорее связаться с киевскими властями и обсудить провокации на ядерных объектах, а главное – их возможные последствия.

Международное сообщество должно осознавать уровень опасности, которую ​Киев представляет для всего европейского континента.

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#курская аэс
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#подготовка
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Элитные подразделения ВСУ несут большие потери под Курском
MWM: Украина, направив в Курскую область лучшие войска, несёт большие потери
17 августа 2024, 16:52

Фото: iStock/Iryna Imago

Украина направила в Курскую область лучшие войска, которые несут большие потери. Об этом пишет военный журнал Military Watch.
Потери ВСУ особенно значительны, пишут авторы статьи, потому, что Киев направил в российский регион своих лучших бойцов из элитных подразделений. Они вооружены западной техникой, а именно, дефицитными танками Challenger 2, Т-80 и Leopard.

В материале уточняется, что потери Украины в ходе этой операции на Курском направлении могут сильно повлиять на положение ВСУ в конфликте.

Днём ранее Минобороны России сообщило, что на Курском направлении с момента атаки ВСУ 6 августа погибли 2860 украинских военных.

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#всу
#вс рф
#украина
#россия
#курская область
#минобороны рф
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Депутат ГД Шеремет призвал Совбез ООН не допустить атаки на атомные станции
17 августа 2024, 15:53

Фото: istockphoto/Volodymyr Kondratiev

Депутат Государственной думы РФ, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совет безопасности ООН созвать экстренное заседание. Темой встречи должно стать недопущение ударов киевского режима по Запорожской и Курской атомным электростанциям.
Ранее представитель силового ведомства рассказал РИА Новости, что ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом. Целью удара станут хранилища с отработанным ядерным топливом. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что подготовку ударов по станциям координируют представители западных спецслужб, главным образом Британии.

Парламентарий подчеркнул, что из-за безответственных и необдуманных действий киевского режима мир оказался на пороге ядерной катастрофы. Шеремет призвал созвать экстренное заседание Совбеза ООН с целью не допустить атаки ВСУ на Запорожскую и Курскую АЭС. В противном случае провокация украинских нацистов обернётся тяжёлыми последствиями для всей Европы, указал депутат.

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#новости
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«Ланцет» уничтожил самоходную установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область
«Ланцет» уничтожил самоходную установку ВСУ в Сумской области
17 августа 2024, 15:43

Фото: istockphoto/Volodymyr Kondratiev

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил самоходную артустановку ВСУ в Сумской области на границе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что с помощью средств военной разведки военные обнаружили в лесополосе у госграницы самоходную артиллерийскую установку, с помощью которой ВСУ наносили удары по Белгородской области.

В результате прямым попаданием «Ланцета» эта установка была успешно уничтожена. Средства воздушной разведки подразделения войск «Север» в режиме реального времени контролировали удар.

Ранее оборонное ведомство сообщало об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области.

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ВСУ усыпают минами села в Курской области, чтобы блокировать эвакуацию
Mash: ВСУ заминировали оккупированные села в Курской области, блокируя эвакуацию
17 августа 2024, 15:05

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Боевики ВСУ заминировали временно оккупированные ими села в Курской области, чтобы блокировать эвакуацию местным жителям, которых они используют в качестве живого щита. Об этом пишет телеграм-канал Mash. При этом для себя украинские военные оставили безопасные коридоры, по которым планируют сбежать, когда придут ВС РФ, говорится в сообщении.
По данным издания, ВСУ усеяли минами поля, дороги и даже лесные тропинки большинства сел, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Отмечается, что у ж/д станции Глушково они предупредили местных, чтобы те не покидали дома, так как вся округа заминирована.

В публикации указано, что такая практика применялась ВСУ при обороне Авдеевки, Бахмута и Харьковщины, а предназначена она для одного — использования мирных жителей как живого щита.

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Вертолёт Ми-28НМ ударил по живой силе ВСУ в приграничье Курской области
17 августа 2024, 15:02

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Экипаж российского вертолёта Ми-28НМ ударил неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что разведка установила цели в местах скопления живой силы и техники украинской армии. После этого вертолёт ударил ракетами С-13, ликвидировав бойцов ВСУ, бронированную и автомобильную технику ВСУ.

После этого экипаж совершил противоракетный манёвр, выпустил тепловые пушки и благополучно вернулся на аэродром вылета.

По итоговым разведданным, все указанные цели были ликвидированы.

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#вс рф
#всу
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