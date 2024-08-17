За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировано три тысячи человек

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За минувшие сутки из приграничных районов Курской области были эвакуированы три тысячи человек. Все они выехали из приграничья в безопасные районы.
Об этом сообщил на пресс-брифинге заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров. Он также добавил, что временные переселенцы выезжали как самостоятельно, так и организованными колоннами. Также организовано перемещение людей в другие регионы железнодорожным транспортом и автобусами.
Особое внимание при эвакуации уделяется пожилым людям и семьям с детьми. В настоящее время в 24-х российских регионах развёрнуты 172 пункта временного размещения. В них находятся около десяти тысяч человек, включая три тысячи детей. За сутки в Курскую область доставлено 160 тонн гуманитарных грузов.
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