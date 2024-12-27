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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что украинская армия (ВСУ) не сможет долгое время удерживать позиции в Курской области с настоящими потерями, проинформировало издание «Лента.ру».
«ВСУ, видимо, пошли в наступление — отсюда огромные потери в 600 человек за сутки, это целый батальон. Обычно потери у них — 200-300 человек. Судя по темпам потерь, скоро эта эпопея закончится. Может, уже не в этом году, но, вероятно, за праздники», — обратил внимание Василий Дандыкин.
Военный эксперт объяснил огромные потери Вооружённых сил Украины на курском направлении тем, что бойцы не могут отказаться от выполнения приказов, а руководство хочет сделать всё возможное для того, чтобы удержаться в регионе до момента инаугурации избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.
Василий Дандыкин предположил, что Вооружённые силы Российской Федерации «отобьют Курскую область раньше».
«Бои идут очень жестокие, интенсивные, враг атакует, контратакует», — заключил военный эксперт.
Давыдкин подчеркнул, что у «наступающих потери всегда выше».
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Ольга Енгалычева