Мирная жительница пострадала в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области
Гладков: В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ в селе Бирюч пострадала женщина
В результате атаки беспилотника ВСУ на село Бирюч в Валуйском округе Белгородской области пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что украинский дрон ударил по частному домовладению.
«Женщину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями головы бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков.В настоящий момент врачи оказывают пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь. Сведения о последствиях инцидента уточняются.
Ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 декабря мощные взрывы, сопровождаемые звуками сирен, прозвучали над Саратовом и Энгельсом. Над городами сработала система противовоздушной обороны. Предварительно, ПВО сбивает БПЛА ВСУ.