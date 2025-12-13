Мирная жительница пострадала в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области

13 декабря 2025, 00:47

Гладков: В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ в селе Бирюч пострадала женщина

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате атаки беспилотника ВСУ на село Бирюч в Валуйском округе Белгородской области пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.





Он уточнил, что украинский дрон ударил по частному домовладению.





«Женщину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями головы бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков.