В Одессе и области раздалась серия мощных взрывов и начались перебои с электричеством
SHOT: В Одессе и области начались перебои с электричеством после ударов ВС РФ
В Одесской области раздалась серия мощных взрывов, после стало известно о масштабных отключениях электроэнергии в регионе. Силы РФ наносят удары по военным объектам и критической инфраструктуре Украины «Калибрами», «Ониксами» и «Геранями», пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, удары начались после полуночи, после них в большом количестве мест пропал свет.
Крупные пожары возникли в районе села Усатово, около железнодорожной станции Застава-1, а также в Арцизском районе, где расположены важные электроподстанции.
Перебои с электроэнергией и взрывы также зафиксировали жители Николаева и Кривого Рога.
Напомним, что в ночь с 12 на 13 декабря в результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб один человек, оказались повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что мощные взрывы, сопровождаемые звуками сирен, прозвучали над Саратовом и Энгельсом. Над городами сработала система противовоздушной обороны.