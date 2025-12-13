В Одессе и области раздалась серия мощных взрывов и начались перебои с электричеством

13 декабря 2025, 03:30

SHOT: В Одессе и области начались перебои с электричеством после ударов ВС РФ

Фото: iStock/Egor Suvorov

В Одесской области раздалась серия мощных взрывов, после стало известно о масштабных отключениях электроэнергии в регионе. Силы РФ наносят удары по военным объектам и критической инфраструктуре Украины «Калибрами», «Ониксами» и «Геранями», пишет Telegram-канал SHOT.





Согласно материалу, удары начались после полуночи, после них в большом количестве мест пропал свет.



Крупные пожары возникли в районе села Усатово, около железнодорожной станции Застава-1, а также в Арцизском районе, где расположены важные электроподстанции.



