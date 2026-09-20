Бойцы ВСУ заперли семью в подвале и открыли огонь из автомата
В период, когда Константиновка находилась под контролем украинских военных, бойцы ВСУ заперли семейную пару в подвале и открыли огонь из автомата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на беженца Николая Терзи.
Он рассказал о том, как однажды в конце весны двое военнослужащих ВСУ шли по улице в неадекватном состоянии. Они пристали к случайной семье и стали настойчиво выяснять, что та делает на месте. Затем украинцы загнали супругов в подвал и дали две автоматные очереди.
Один из бойцов ВСУ предложил бросить гранату, второй отказался. Они подперли дверь, чтобы люди оставались запертыми внутри, и ушли. Когда пара смогла выбраться, супругам пришлось искать новое убежище — они опасались расправы со стороны украинских сил.
Напомним, что о полном освобождении населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике стало известно 3 июля 2026 года. Подробности читайте здесь.
Читайте также: