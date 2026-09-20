Бойцы ВСУ заперли семью в подвале и открыли огонь из автомата

20 сентября 2026, 05:25

Бойцы ВСУ заперли семейную пару в подвале в Константиновке и открыли огонь из автомата

Фото: iStock/Tomas Ragina

В период, когда Константиновка находилась под контролем украинских военных, бойцы ВСУ заперли семейную пару в подвале и открыли огонь из автомата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на беженца Николая Терзи.