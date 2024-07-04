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Порядка 190 тысяч граждан РФ заключили контракты с Минобороны в 2024 году, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий, передает РИА Новости.
«Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около одной тысячи человек», — заявил он.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис рассказал о самом страшном событии для ВСУ. Отступление украинцев из Часова Яра является ее крупнейшим поражением и может привести к полному освобождению территорий ЛНР и ДНР, заявил он.
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Олег Дикий