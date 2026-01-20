Более 20 беспилотников пытались атаковать Россию за последние часы
Российские силы ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ над четырьмя регионами за семь часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, вражеская атака была отражена в период с 19:00 до 16:00. Наиболее массированному налету подверглась Белгородская область, в которой уничтожили 15 украинских БПЛА. Еще пять дронов подавили над территорией Астраханской области, по одному — в Брянской и Курской областях.
Напомним, в ночь с 19 на 20 января над российскими регионами перехватили 32 беспилотника, направленных с Украины. Целями ВСУ стали Брянская, Воронежская, Белгородская, Курская, Волгоградская, Астраханская, Самарская и Смоленская области, а также Республика Крым.
