Девушке раздробило ногу после удара ВСУ
29-летняя девушка пострадала в результате ударов украинских беспилотников по Рыльскому району Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX.
По его словам, пострадавшая получила осколочные ранения левой голени, правой стопы с переломом пяточных костей и повреждение левого предплечья. Сейчас она находится в Курской областной больнице.
Хинштейн отметил, что за сутки, с 09:00 19 марта до 07:00 20 марта, над регионом сбили 36 вражеских дронов. Также зафиксировали 14 артиллерийских обстрелов отселенных районов. Один раз БПЛА атаковал территорию с помощью взрывных устройств.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по белгородскому селу Муром.
Читайте также: