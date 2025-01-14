Еще один украинский беспилотник уничтожен над Суворовским районом Тульской области

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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о том, что силы ПВО Минобороны России уничтожили еще один украинский беспилотник (БПЛА) над территорией Суворовского района. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет, однако информация о возможных повреждениях в настоящее время уточняется. Это событие произошло на фоне ранее зарегистрированных случаев уничтожения 16 БПЛА над Тульской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
В аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова ограничили прием и выпуск бортов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
В аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова ограничили прием и выпуск бортов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова