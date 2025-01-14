В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна

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В Казани, в результате атаки беспилотника, загорелась газовая цистерна. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел во вторник, 14 января, в 05:20 по местному времени в пригороде столицы региона. По информации пресс-службы главы Татарстана, экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и начали ликвидацию возгорания. Рустам Минниханов отметил, что серьезных разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.
Глава региона также добавил, что все предприятия города продолжают работать в штатном режиме, и ситуация находится под контролем властей.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Глава региона также добавил, что все предприятия города продолжают работать в штатном режиме, и ситуация находится под контролем властей.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Дарья Осипова