Слюсарь: Массовая атака 14 дронов ВСУ в Ростовской области отражена силами ПВО

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Минувшей ночью в Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку дронов ВСУ. Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, в небе над областью было обнаружено и уничтожено 14 беспилотников.
Атаке подверглись Миллеровский и Тарасовский районы.
По предварительной информации, ущерба на земле не зафиксировано, уточнение данных продолжается. Слюсарь подчеркнул, что все системы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность жителей региона.
Ранее сообщалось, что беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали Саратовскую область. В результате удара повреждено промышленное предприятие в Энгельсе. Начался пожар.
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По предварительной информации, ущерба на земле не зафиксировано, уточнение данных продолжается. Слюсарь подчеркнул, что все системы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность жителей региона.
Ранее сообщалось, что беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали Саратовскую область. В результате удара повреждено промышленное предприятие в Энгельсе. Начался пожар.
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Мария Моисеева