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Жена захваченного украинскими боевиками под Купянском итальянца Джанни Ченни обратилась за помощью к российским властям. Об этом Екатерина Ченни рассказала РИА Новости.
По ее словам, о захвате своего супруга солдатами ВСУ ей стало известно из новостей и видеороликов в интернете. На сегодняшний день у нее нет каких-либо сведений о Джанни, с ней также никто не связывался.
Екатерина рассказала, что воспитывает троих малолетних детей. В настоящее время она вынуждена была обратиться обратилась за помощью к российским региональным властям, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и в фонд «Защитники Отечества».
Напомним, в пятницу, 10 января, стало известно, что пиццамейкер Джанни Ченни, который воевал на стороне российской армии в качестве добровольца, попал в плен в Харьковской области.
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Екатерина рассказала, что воспитывает троих малолетних детей. В настоящее время она вынуждена была обратиться обратилась за помощью к российским региональным властям, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и в фонд «Защитники Отечества».
Напомним, в пятницу, 10 января, стало известно, что пиццамейкер Джанни Ченни, который воевал на стороне российской армии в качестве добровольца, попал в плен в Харьковской области.
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Екатерина Коршунова