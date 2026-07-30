Более 250 беспилотников пытались атаковать Россию этой ночью
Силы ПВО России сбили 258 беспилотников ВСУ за ночь
Ночью система ПВО перехватила 258 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере Max.
Массированная атака отражалась в десяти регионах страны. Речь идет о Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областях, Краснодарском крае, Республиках Крым и Адыгея. Беспилотники также сбивали над акваториями Черного и Азовского морей.
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Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.