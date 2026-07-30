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Более 250 беспилотников пытались атаковать Россию этой ночью

Силы ПВО России сбили 258 беспилотников ВСУ за ночь
Фото: iStock/e-crow

Ночью система ПВО перехватила 258 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере Max.



Массированная атака отражалась в десяти регионах страны. Речь идет о Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областях, Краснодарском крае, Республиках Крым и Адыгея. Беспилотники также сбивали над акваториями Черного и Азовского морей.

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Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Лидия Пономарева

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