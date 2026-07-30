Более 250 беспилотников пытались атаковать Россию этой ночью

30 июля 2026, 08:14

Силы ПВО России сбили 258 беспилотников ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

Ночью система ПВО перехватила 258 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере Max.





Массированная атака отражалась в десяти регионах страны. Речь идет о Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областях, Краснодарском крае, Республиках Крым и Адыгея. Беспилотники также сбивали над акваториями Черного и Азовского морей.



