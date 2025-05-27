Хинштейн выразил соболезнования дочери пенсионера Григорьева, жестоко убитого ВСУ в Курской области

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования дочери пенсионера Александра Григорьева, тело которого с огнестрельными ранениями обнаружили военные при зачистке села Гоголевка Суджанского района. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Ранее дочка погибшего Александра Гусарова рассказала, что узнала о смерти отца от российских военных, которые зачищали Гоголевку от ВСУ. Всех выживших тогда эвакуировали из села — Александра Степановича среди них не было.
Пожилой мужчина стал жертвой украинских военных, которые в августе 2024 года издевались над ним, используя нацистскую символику и имитируя немецкий акцент.
Предположительно, смерть пенсионера наступила в марте. Прах Григорьева уже кремирован и будет захоронен на его родине в Донбассе.
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Пожилой мужчина стал жертвой украинских военных, которые в августе 2024 года издевались над ним, используя нацистскую символику и имитируя немецкий акцент.
«Созвонился сегодня с дочерью Александра Степановича, выразил самые искренние соболезнования от лица каждого курянина — те кадры никого не могут оставить равнодушными. (...) Бессмысленная, звериная жестокость!», — сообщил Хинштейн.Врио губернатора заверил, что трагедия не останется без ответа.
Предположительно, смерть пенсионера наступила в марте. Прах Григорьева уже кремирован и будет захоронен на его родине в Донбассе.
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Мария Моисеева