Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Более 40 работников находятся под землей из-за ночной атаки ВСУ по территории шахты «Белореченская» в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, из-за повреждения электроподстанции произошло аварийное отключение света, которое застигло горняков. С работниками уже установили связь, запас питьевой воды у них есть. В настоящее время ответственные службы принимают меры по их спасению и подключению шахты к электроснабжению.
Ранее сообщалось, что восемь человек, включая двоих детей, пострадали в результате атаки ВСУ на Новороссийск. Украинские беспилотники атаковали частный и многоквартирный дома. Кроме того, под обстрел попали два человека, которые находились на трассе из города в село Кабардинка.
