Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ

06 апреля 2026, 09:55

Пасечник: 41 шахтер остался под землей после удара ВСУ по ЛНР

Фото: iStock/Adam88xx

Более 40 работников находятся под землей из-за ночной атаки ВСУ по территории шахты «Белореченская» в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере Max.