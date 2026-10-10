Более 550 беспилотников сбили над регионами России этой ночью
Над Россией сбили 560 беспилотников ВСУ за ночь
В ночь на 10 октября средства ПВО перехватили 560 вражеских БПЛА над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере Max.
Массированная атака продолжалась с 20:00 пятницы до 08:00 субботы. Ее отражали в 17 регионах страны: в Московском регионе, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях, Республике Крым. Беспилотники также сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.
Контроль над Кияницей, удары по портам Одессы и уничтожение позиций ВСУ в Запорожье: последние новости СВО на 10 октября
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Ее целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми