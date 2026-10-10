Более 550 беспилотников сбили над регионами России этой ночью

10 октября 2026, 09:45

Над Россией сбили 560 беспилотников ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

В ночь на 10 октября средства ПВО перехватили 560 вражеских БПЛА над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере Max.





Массированная атака продолжалась с 20:00 пятницы до 08:00 субботы. Ее отражали в 17 регионах страны: в Московском регионе, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях, Республике Крым. Беспилотники также сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.

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